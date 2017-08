Verdad histórica sigue vigente, defiende Tomás Zerón

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La llamada "verdad histórica", que establece que los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa fueron incinerados en el basurero de Cocula, es oficial, sigue vigente y está "bien hecha", defendió el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio.



Incluso aseguró que volvería a hacer lo mismo, es decir, ir al río San Juan de Cocula con un presunto responsable a realizar una diligencia.



"Hubiera hecho lo mismo, al final quien llevaba la conducción en ese momento de la investigación, era un Ministerio Público, pero hubiera hecho lo mismo", respondió tajante a pregunta expresa.



Entrevistado después la inauguración un foro sobre Seguridad Nacional, el actual secretario Técnico del Consejo Nacional de Seguridad aseguró que la tesis de Iguala está sustentada en declaraciones y expedientes que tienen la Procuraduría General de la República.



"En todas las búsquedas, que son más de 800, no hay ningún indicio que nos diga que fue diferente", expuso.



Por lo que, recalcó, "no tendríamos por qué cambiar algo que estuvo bien hecho y que en tres años no ha tenido modificación".