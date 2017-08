Responsabilizan a Sistema Penitenciario de salud de Javier Duarte

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La salud del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, es responsabilidad del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, dijo José Alberto Rodríguez Calderón, titular del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social.



Duarte de Ochoa, que se encuentra en el Reclusorio Norte, inició una huelga de hambre el 17 de agosto por tiempo indefinido como protesta pues considera una “persecución política” su caso.



Al respecto, Rodríguez Calderón mencionó que están a la espera de que un juez determine si el ex gobernador de Veracruz puede ser trasladado a una prisión federal, por lo que, hasta el momento quien ve por su salud son las autoridades capitalinas.



“Cada sistema penitenciario es responsable de tutelar los derechos y circunstancias de la estancia digna y saludable de los reclusos; en este momento nosotros no tenemos intervención (de Javier Duarte)”.



“Él sigue en un penal de la Ciudad de México, estamos en espera de que en el momento que el juez decida que vaya a un penal federal, entonces ya seremos responsables de su salud. Será una decisión judicial la que lo lleve”, indicó.



El ex gobernador fue detenido en Guatemala y luego entregado a las autoridades mexicanas para enfrentar a la justicia por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.



Ya en el Reclusorio Norte, en una carta, Duarte de Ochoa anunció que iniciaba una huelga de hambre por tiempo indefinido; situación que preocupó a la defensa del ex mandatario quien únicamente consume agua, miel y limón.