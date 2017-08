"Harvey" pega a México en el sector energético

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El huracán "Harvey", que castigó a la capital petrolera del mundo, Houston, Texas, no sólo podría afectar en una reducción de los volúmenes de gasolinas que México compra en las refinerías de ese país —ubicadas en la costa de Texas del golfo de México—, sino que también podría provocar que el país tenga que suspender temporalmente las exportaciones que hace a esos mismos complejos.



El problema, según fuentes consultadas del sector energético, es que de las 10 refinerías que suspendieron operaciones por el fenómeno meteorológico, al menos tres: Motiva Enterprises, propiedad de Saudi Aramco, ubicada en la zona de Porth Arthur, y ExxonMobil, en Baytown (consideradas la número uno y la dos más importantes de Estados Unidos ), así como Shell Oil Corp Deer Park, en Houston, “nos compran petróleo y nos venden gasolina”.



Según información de los Departamentos de Energía y Comercio, de EU, y de la Secretaría de Economía, en México, el intercambio comercial entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y estos dos complejos está vigente.



Pemex, de acuerdo con la última cifra disponible correspondiente al cierre de 2016, destinó 47.8% del total de las exportaciones de petróleo crudo a clientes ubicados en EU.



Entre el 1 de enero y el 20 de agosto de este año, el volumen de exportación de petróleo crudo a refinadores estadounidenses, la mayoría ubicados en las zonas afectadas, alcanzó en promedio los 605 mil barriles diarios. El volumen de embarque por refinería no se proporciona por tratarse de información reservada por su carácter comercial, según la fuente consultada.



Entre esos clientes figuran, de acuerdo con información de la US Energy Information Administration (dato a mayo de 2017), nueve refinerías que se ubican en las zonas de mayor daño por el paso del huracán. En el área de Port Arthur está Chevron USA Inc, ExxonMobil Oil Corp, Motiva Interprises y Valero Marketing.



En Houston están Houston Refining y Shell Oil Products (que corresponde a la refinería de Deer Park en donde Pemex es socio).



Y en Louisiana y Lake Charles están las refinerías de Paulsboro Refining, Phillips66 Co y Marathon Petroleum.



A los precios actuales que México comercializa el petróleo crudo de exportación en la región de América del Norte —promedio enero-julio—, de 44.28 dólares por barril, las exportaciones a estas refinerías tienen un valor de 9 mil 778 millones de dólares anuales.



En relación con la compra de gasolinas, datos del reporte que elabora la firma consultora Thomas Reuters, a México le venden desde la compañía Citgo Petroleum, propiedad de la empresa venezolana PDVSA, ExxonMobil, Marathon Petroleum, Valero Marketing y Motiva Interprises (datos a diciembre de 2016).



Consultado sobre las refinerías que le venden gasolina a México, Petróleos Mexicanos señaló en una nota informativa que “es información confidencial y por tanto no se puede proporcionar”.



Reiteró, sin embargo, que “previo a la llegada de Harvey se tomaron las previsiones necesarias para cubrir la demanda de gasolina en México y que esto no afectará el abasto”.



En los primeros siete meses del año, Pemex importó alrededor de 517.9 mil barriles diarios de gasolina y 220.6 mil barriles diarios de diesel. Tentativamente, más del 85% proviene del mercado estadounidense.



Teme NL desabasto de gas. La Cámara de la Industria de la Transformación (Caintra) de Nuevo León advirtió sobre problemas para el suministro de gas natural, ya que en Texas se produce 60% del combustible que se consume en México.



Por tal motivo, se ha extendido un llamado de alerta a los usuarios finales para que estén conscientes de la situación y reduzcan su consumo entre 20% y 70% con el fin de “evitar un colapso” del sistema de transporte y almacenamiento nacional integrado de gas natural.