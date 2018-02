Destaca Peña Nieto sistema financiero sólido de México

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal)

El presidente Enrique Peña Nieto afirmó la tarde de este miércoles que gracias al proceso de transformación que ha impulsado su gobierno México cuenta con un sistema financiero sólido y solvente, que fomenta un mayor ahorro y otorga más financiamiento para todos los sectores de crédito.



Al recibir en Los Pinos al director ejecutivo de HSBC Holdings, Stuart Gulliver, y a su director de Banca Minorista y de Gestión Patrimonial, John Flint, señaló que pese al complicado entorno externo en 2017 la economía mexicana se mantuvo creciendo, generando empleo y atrayendo inversiones.



"Destacó que, gracias a la transformación impulsada a inicios de este gobierno, tenemos hoy en México un sistema financiero sólido y solvente, que fomenta un mayor ahorro y otorga más financiamiento para todos los sectores de crédito", informó la Presidencia de la República en un comunicado.



Por su parte, Stuart Gulliver y John Flint, quien el próximo 21 de febrero asumirá el cargo de Director Ejecutivo, ratificaron al presidente Peña el compromiso de esta institución bancaria con México y reconocieron los avances que ha tenido la economía mexicana en los últimos años.



La casa presidencial recordó que HSBC Holdings es una multinacional de banca y servicios financieros con sede en Londres y que por sus activos, es el séptimo mayor banco del mundo, y cuenta con alrededor de 3 mil 900 oficinas en 67 países de África, Asia, Europa y América. También ocupa el quinto lugar en el sistema bancario mexicano.



Apenas el 25 de enero pasado de gira por su natal Estado de México, el presidente Peña Nieto hizo notar que no ha habido otra Administración federal, en la que no obstante no tener los niveles de crecimiento de la economía deseados el país no ha dejado de crecer.



"Hemos crecido constantemente y consistentemente, año tras año. Y nuestra economía crecerá, ya en lo que es esta Administración, del orden de 18 por ciento, es la proyección que estamos haciendo, como no había pasado en los años recientes", destacó.