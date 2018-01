Detener nuevo aeropuerto implicaría cancelar crecimiento de México: Meade

(El Universal)

Al defender el desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (Naicm), el precandidato presidencial de la coalición “Todos por México”, José Antonio Meade, advirtió que detener la construcción del proyecto implicaría cancelar la posibilidad de que México siga creciendo y desplegándose ante el mundo.



Tras realizar un recorrido de poco más de dos horas por las obras de la próxima central aérea, el aspirante sostuvo que de cancelar el desarrollo - como ha propuesto el bloque político que encabeza Andrés Manuel López Obrador- se cancelaría el presente de 40 mil trabajadores, se quitaría una oportunidad de empleos de calidad y bien pagados a 450 mil mexicanos y en riesgo la credibilidad de los contratos signados.



“La única alternativa para darle competitividad a la ciudad es el aeropuerto que se está construyendo, de entidad cancelarlo implicaría quitarle la oportunidad de un empleo de alta calidad, buen remunerado a 450 mil personas, que pudieran al amparo de este aeropuerto y de la reinversión del espacio del anterior encontrar en la ciudad una mejor alternativa de desarrollo, eso implica cancelar el presente de 40 mil trabajadores que hoy encuentran en la construcción del aeropuerto la forma cómo llevan comida y satisfacción a su hogar.



“Implicaría además poner en riesgo la credibilidad y los contratos que ya se han venido generando en términos de lo que vemos: un aeropuerto que para cuando termine este año tendrá prácticamente construida dos pistas, construida la torre de control”, señaló.



Meade indicó que el Valle de México no podría ser competitivo si no está bien conectado, que la Ciudad de México perdería “brutalmente” su atractivo para turistas e inversionistas y con ello competitividad.



“De por sí, conforme a diferentes indicadores del entorno para hacer negocios, es una Ciudad que ha venido perdiendo competitividad, que no ha venido construyendo un buen entorno para hacer negocios, un entorno transparente, un entorno donde se respete el estado de derecho, donde se simplifique los trámites y certeza para quienes están apostando a la ciudad para generar empleo.



“Y un elemento central, de cualquier análisis de competitividad es la comunicación. Si nosotros queremos hacer de la ciudad una gran ciudad y no solo una ciudad grande necesitamos que este bien comunicado”, asentó.



Esgrimió que todas las proyecciones hacen ver que al día de hoy el Aeropuerto Internacional “Benito Juarez” es insuficiente.