Hoy es el último día para tramitar la credencial del INE

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

🗣️ HOY 31 de enero es la fecha límite para nuevas credenciales o actualización de datos o domicilio.



Para reposición por extravío, robo o deterioro, el límite es el 28 de febrero.



Para reimpresión sin cambio de datos (por extravío o robo), tienes hasta el 20 de junio 👇🏽 pic.twitter.com/NOvN1zb5Pa — INE (@INEMexico) 31 de enero de 2018

Hoy es el último día para tramitar nuevas credenciales para votar y realizar cambios de domicilio o modificaciones de datos, anunció Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), por lo que todos los módulos de atención trabajarán a su máxima capacidad.Según información de Notimex, Córdova Vianello aclaró que a diferencia de procesos electorales federales anteriores, en esta ocasión no se cierra la opción para realizar reposiciones de credenciales por robo o extravío, en cuyos casos los afectados pueden solicitar una copia hasta el próximo 20 de junio, siempre que no hagan cambios.En su cuenta de Twitter @INEMexico, el Instituto Nacional Electoral publicó: “¡ATENCIÓN! #CredencialParaVotar #Elecciones2018 El 31 de enero finaliza el trámite para nuevas credenciales y cambio de domicilio. El 20 de junio para reponerla por robo o extravío. Más información en: http://www.ine.mx/credencial/”.En el INE detallaron que hoy es el último día para tramitar, actualizar o corregir la credencial para votar con fotografía para participar en el proceso electoral del próximo 1 de julio.Este documento permite a los mexicanos y a los residentes en el extranjero participar en las elecciones federales, estatales, municipales, delegacionales y para jefe de Gobierno de la Ciudad de México, además de ser una identificación oficial que valida la ciudadanía mexicana.Para solicitar la mica en México deberán acudir a su módulo más cercano con identificación con fotografía, acta de nacimiento, y comprobante de domicilio, en originales y sin enmendaduras o tachaduras.El INE puso a disposición de la ciudadanía su Sistema de Atención Ciudadana para agendar una cita y realizar el trámite en la página https://app-inter.ife.org.mx/siac2011/citas_initCapturaCitas.siacAquellos que hicieron el trámite en 2016, tienen hasta el 2 de abril para recoger su plástico o de lo contrario será destruida y la solicitud será cancelada del Padrón Electoral y no podrá votar el 1 de julio.La reposición por robo, extravío o deterioro sin cambios en los datos se podrá realizar hasta el 28 de febrero, mientras que una reimpresión podrá solicitarse hasta el 20 de junio.A través de la red de Consulados y Embajadas de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), los mexicanos en el extranjero pueden solicitar la credencial para votar desde el país donde residan.