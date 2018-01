Cuauhtémoc Blanco da por hecho que será precandidato a la gubernatura de Morelos

(El Universal)

El alcalde de Cuernavaca, Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, dio por hecho que será el precandidato a la gubernatura de Morelos, pese que no hay resultados oficiales de la encuesta de los partidos de coalición Morena-PES-PT.



Al término de la sesión extraordinaria de cabildo de ayer, el "Cuau" agradeció a Andrés Manuel López Obrador, precandidato de Morena a la Presidencia, el gesto de “levantarle la mano” en señal de triunfo al cierre de su gira por el estado de Chiapas, donde aseguró que fue el mejor calificado en la encuesta en la que se midió con el senador Rabindranath Salazar Solorio, quien pretendía la misma designación por Morena.



Blanco Bravo dijo que vienen cosas más fuertes y durante el proceso electoral se enfrentará a unos ‘monstruos’ en alusión a su contrincante Rodrigo Gayosso, hijo adoptivo del gobernador Graco Ramírez.



El ex futbolista manifestó su desconociendo sobre las fechas de registro o cuándo debe solicitar licencia al cargo, pero de acuerdo al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, en su artículo 177 refiere que el registro de candidatos al cargo de gobernador será del 1 al 7 de marzo ante el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) y éste tendrá cuatro días para resolver sobre la procedencia del registro.



El "Cuau" fue designado, desde hace varias semanas por López Obrador como precandidato a la gubernatura de Morelos de la coalición Morena-PES-PT, y aunque dijo fue el mejor calificado en una encuesta, los resultados no se han dado a conocer de manera oficial por ninguno de los partidos.



El ex futbolista profesional indicó que viene lo más fuerte y hay que estar preparados porque vienen cosas más ‘cabronas’.



“Me voy a enfrentar a unos monstruos porque no entré al juego de ellos y todos los diputados recibieron su mochada. Vienen las partes fuertes pero lo más importante es ver las cosas bien, ver la necesidad de la gente y también escucharla”, expresó Cuauhtémoc Blanco al término de la sesión extraordinaria de Cabildo, en el ayuntamiento de Cuernavaca.



Pidió “no lleguen descerebrados” a la gubernatura y aseguró, una vez que solicite licencia tendrá a todos en su contra pero se dijo fuerte y seguirá adelante.



Blanco fue candidato del Partido Social Demócrata (PSD) en los comicios electorales de 2015 con el cual ganó la presidencia municipal de Cuernavaca, pero seis meses después de su administración rompió toda relación con los hermanos Julio y Roberto Yáñez Moreno, incluso despidió a más de 100 trabajadores recomendados por los hermanos Yáñez.



El "Cuau" estuvo sin partido por varios meses, hasta quea mediados de marzo pasado se afilió al Partido Encuentro Social y ese mismo día el presidente de ese instituto político, Hugo Erick lo postuló como virtual candidato a gobernador de la entidad.