Veracruz, con irregularidades indignantes en salud: Narro

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El titular de la Secretaría de Salud, José Narro Robes, afirmó que a 10 días del inicio de las investigaciones sobre el sistema de salud en Veracruz, se han encontrado irregularidades indignantes y dolorosas, como 17 toneladas de medicamento caduco y 47 mil pruebas sin registro sanitario para detectar VIH y sida.



Al participar en la reunión plenaria del grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República, el ex rector de la UNAM explicó que la investigación se realiza por la petición del gobierno de Veracruz de indagar supuestos casos de aplicaciones de agua destilada en vez de medicamentos a niños con cáncer.



Sin embargo, hasta el momento no ha habido evidencia de esos casos, indicó Narro Robles.



Enfermera y la firma Roche cuestionan la denuncia del gobierno veracruzano por la supuesta aplicación de agua destilada a enfermos

¿Falsas quimios? Dudan del fraude a pacientes con cáncer

El secretario detalló que continúan las indagatorias por los medicamentos caducos y las pruebas de detección de VIH, las cuales que no tienen registro sanitario y nunca debieron haberse adquirido.



“Vamos a llegar hasta el fondo y haremos la denuncias que corresponda y juzgar los hechos”, expresó.