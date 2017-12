Advierte INE a ciudadanos sobre estafa

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El Instituto Nacional Electoral (INE) alertó que en redes sociales detectó intentos de defraudar a ciudadanos interesados en ser contratados como capacitador asistente electoral o supervisor electoral para las elecciones de 2018, a los que se les engaña con obtener el cargo mediante un pago.



A través de redes sociales, denunció que circula "información falsa que promete asegurar un empleo como capacitador del INE", por lo que aclaró que si bien está abierto un periodo de contratación de 45 mil personas para estos puestos, el cargo se obtiene mediante un concurso de varias etapas y no se solicita ningún pago.



En octubre el INE emitió la convocatoria para reclutar capacitadores y asistentes. La función de los capacitadores es visitar a los ciudadanos que serán invitados a participar como funcionarios de mesas de casilla en las elecciones de 2018 y los supervisores coordinarán esas tareas.



En enero el INE sorteará un mes del calendario para definir el mes de nacimiento de los ciudadanos que en primera insaculación serán llamados a integrar las mesas. En febrero se realizará una segunda insaculación para sortear, de entre las 26 letras del alfabeto, la letra con que deberá iniciar el apellido paterno de los ciudadanos seleccionados para las mesas.



De acuerdo con el INE, se espera la contratación en todo el País de casi 45 mil capacitadores, porque serán visitados 11.4 millones de ciudadanos.



El consejero Benito Nacif aclaró que las contrataciones —que se concretarán en enero— se ganarán a través de un concurso, consistente en la evaluación curricular, examen de conocimientos y entrevista con los integrantes de cada Junta Distrital. Los trámites son gratuitos, por lo que no se pide ningún pago.



Es posible que quien ha emitido los mensajes en redes con supuestas contrataciones trate de aprovecharse de la necesidad de las personas de tener empleo para obtener dinero, por lo que debe ser denunciado.



"No hay forma por la que alguien pueda garantizar un empleo de capacitador o supervisor, eso es algo que solamente se obtiene mediante un concurso. El INE reitera la invitación a los ciudadanos interesados en desempeñar estos cargos en los próximos meses y contribuir de esa manera a las elecciones; son cargos remunerados pero tienen que participar en el concurso", destacó.