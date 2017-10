Aseguran a tigre blanco y oso negro que sufrían maltrato en Nuevo León

MONTERREY, Nuevo León(GH)

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró un cachorro de tigre blanco (Panthera tigris) en una casa-habitación del municipio de Guadalupe, así como un oso negro (Ursus americanus eremicus) en el municipio de Sabinas Hidalgo, que sufrían condiciones de trato indigno de los particulares responsables.La dependencia dijo que “en acciones por separado, atiende denuncias contra particulares que mantenían en traspatio y en jaula improvisada a dichos ejemplares de vida silvestre”.El felino de 5 meses fue recuperado de una casa-habitación en el municipio de Guadalupe, mientras que el plantígrado se rescató de un rancho en Sabinas Hidalgo.Inspectores de la Profepa aseguraron precautoriamente al tigre por no contar con el Plan de Manejo autorizado por la Semarnat y por faltas al trato digno y respetuoso, debido a que el lugar en donde se le mantenía en cautiverio no es el idóneo para su bienestar.La ubicación del mismo representa un riesgo para la comunidad y para el propio felino, dado que no cuenta con las condiciones de seguridad requeridas.Tampoco presentó autorización alguna de la autoridad ambiental estatal competente para tener al felino en dicho domicilio.El oso negro (Ursus americanus eremicus), se encontraba en cautiverio en un Rancho ubicado en el Ejido San Pedro de la Piedra, en el municipio de Sabinas Hidalgo, Nuevo León.Inspectores de la Profepa constataron la presencia del ejemplar dentro de una jaula improvisada construida a base de alambre con dimensiones de 1 metro de altura, 4 metros de largo y 1.2 metros de ancho.El dueño del rancho atrapó al ejemplar cuando era apenas un osezno y tenía con ella dos años.Al extraerlo de su hábitat, la persona en cuestión no contaba con las autorizaciones correspondientes, por lo que el úrsido le fue asegurado y quedó bajo resguardo, al igual que el tigre blanco, en las instalaciones del Zoológico Parque La Pastora.