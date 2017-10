Niegan amparo a ex vocera de Javier Duarte en Veracruz

XALAPA(SUN)

Un juez federal sobreseyó en el juicio el amparo solicitado por Gina Domínguez Colio, ex coordinadora de comunicación social del gobierno de Javier Duarte en Veracruz, con el que buscaba continuar su proceso en libertad.



Con esto, el juez decimoctavo de Distrito en el estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, negó el amparo a la ex vocera de Javier Duarte solicitado contra la medida de "prisión preventiva necesaria" que le fue impuesta por una juez de control en la causa penal número 110/2017 en mayo pasado por abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y coalición en agravio del servicio público.



La Fiscalía de Veracruz también la acusa de desviar 105 millones 937 mil pesos de la Coordinación de Comunicación Social durante la gestión de Duarte.



El sobreseimiento fue dictado debido a que la ex vocera de Duarte debió apelar la medida dictada por el juez de control antes de promover un amparo.



En consecuencia, no agotó los recursos que la ley le concede para impugnar el acto emitido por el juez penal.