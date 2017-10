INE multa a televisoras por propaganda en 16 partidos de futbol

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) avaló sanciones a cuatro empresas televisoras y una concesionaria por su responsabilidad indirecta en la transmisión de propaganda política en televisión, durante 16 partidos de futbol.



Esa difusión fue posible porque durante la transmisión de los partidos se captaron vallas fijas y unimetas electrónicas colocadas en cancha, lo que hizo que mensajes de PAN y PVEM –que en 2015 contrataron esa propaganda--fuera vista a nivel nacional.



Con esa difusión se vulneró el modelo de comunicación política, que establece que la propaganda político partidista en televisión es administrada exclusivamente por el INE y que partidos y candidatos “en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión”.



Así, las multas fueron por 2.9 millones de pesos en total, de ellos a Televisa se le impusieron sanciones por 736 mil pesos, Televimex (concesionaria de Televisa) 809 mil pesos; a TV Azteca 420 mil pesos; 455 mil pesos a ESPN y a Fox News 525 mil pesos.



Esas empresas difundieron la propaganda política en los partidos Cruz Azul-Atlas; Monterrey-Toluca; León-Cruz Azul; Universidad de Guadalajara - Chiapas; Pachuca - Morelia; León - Querétaro; Pachuca - UNAM; Cruz Azul-Tigres; Universidad de Guadalajara-Puebla; Monterrey-América; León- Toluca; Universidad Guadalajara-Pachuca; Cruz Azul-Chiapas; Pachuca-Santos, y Universidad Guadalajara-Veracruz.



PIDEN INCREMENTAR MULTAS



Este caso inició en 2015, cuando el PRI presentó una queja contra del PAN y su otrora candidato a presidente municipal de Guadalajara, Alfonso Petersen, quien se promocionó en el estadio Omnilife de Jalisco, durante el clásico de futbol América-Chivas, partido en el que también se publicitó el PVEM.



La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) ya sancionó a ambos partidos, a Petersen y a las empresas con las que se contrataron las vallas, pero ordenó al INE sancionar a los concesionarios y empresas de transmisión televisiva por su responsabilidad indirecta, pues la misma situación ocurrió en un total de 16 partidos de futbol, de marzo a mayo de 2015.



Así, en sesión de Consejo General se impuso una sanción global de 2.9 millones de pesos a Televisa, Televisión Azteca, Fox y ESPN, únicamente como personas morales, y a Televimex, como concesionario de televisión por responsabilidad indirecta en la adquisición de tiempos en televisión.

De acuerdo a la resolución avalada, sí se acreditó reiteración, pues fueron 16 partidos en cinco estadios: Azul, en el Estadio Tecnológico, el Estadio Nou Camp, Estadio Jalisco, Estadio Hidalgo.



Pero “si bien no existe duda de su participación en la adquisición de tiempo en televisión que constituye la materia de este pronunciamiento, no se acreditó engaño, fraude, simulación o mentira”.



Por eso la sanción se impuso por el primer caso detectado, y la reiteración en un segundo partido, con un 10 % más sobre la multa base.



En la sesión, la consejera Pamela San Martín y el consejero José Roberto Ruiz Saldaña, votaron en contra de los montos de las sanciones, pues a su juicio debió establecerse una multa por cada vez que se difundió propaganda política en cada partido y estadio, y no incrementar 10 % por cada caso.



Las multas fueron avaladas por 9 votos en pro y dos en contra.