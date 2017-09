Sismos golpean a 328 mil negocios

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En el primer esfuerzo que realiza el Inegi para atender una emergencia por desastres naturales se encontró que hubo 328 mil negocios afectados en ocho entidades por los sismos del 7 y 19 de septiembre.



El total representa 16.1% de una muestra de 2 millones 41 mil establecimientos en los estados de Chiapas, Oaxaca, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Estado de México, Puebla y Tlaxcala, considerados en la encuesta sobre las afectaciones de los sismos registrados.



Nueve de cada 10 negocios que tuvieron algún impacto por los sismos señalan que hasta ahora no han recibido apoyo, mientras que 40% suspendió labores.



Oaxaca, Morelos y Chiapas son los estados que reportan más establecimientos dañados.



Por sectores económicos, 16.5% de los negocios dedicados a los servicios (sin incluir al rubro financiero) reportó afectaciones; seguido por el comercio, con 16.2%, y la industria manufacturera, con 14.5%.



"Es una encuesta de opinión, no hace una valoración del grado de afectación, no cuantificamos los daños, pero les preguntamos a los establecimientos si tuvieron algún tipo de afectación en sus instalaciones y sus servicios", explicó Julio Santaella, presidente del Inegi.



De acuerdo con el gobierno federal, la reconstrucción costará más de 37 mil 500 millones de pesos.