Respeta EPN todas las críticas: Presidencia

Eduardo Sánchez ha negado que Enrique Peña Nieto haya comentado sobre el trabajo que Claudio X. González hace en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.El vocero de la Presidencia declaró en un comunicado que “como testigo de ese diálogo le aseguré al autor de la nota que el presidente no hizo ningún comentario a Claudio X. González Laporte sobre el trabajo de su hijo”.Este día el diario New York Times informó que Enrique Peña Nieto le pidió al empresario que su hijo dejara de ser tan crítico del gobierno.Sánchez dice que es falso que desde el gobierno se intente coartar la labor de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.“El presidente ha sido muy respetuoso de la crítica que se expresa todos los días, por cualquier medio y desde múltiples sectores de la sociedad”, informa el vocero.Claudio X. González Guajardo se ha dedicado en las últimas décadas a luchar contra la corrupción y la impunidad en México.Su proyecto de periodismo de investigación, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, ha revelado presuntos contratos corruptos de aliados del gobierno, dice la nota firmada por Azam Ahmed.“La sociedad civil no debe pasar tanto tiempo hablando de corrupción”, le dijo el presidente a González Laporte.“Estoy orgulloso de mi hijo y del trabajo que está haciendo”, respondió el empresario.“Estamos asediados”, declaró González Guajardo al The New York Times; aunque rechazó ser entrevistado, informa el medio.Agregó que seguirá luchando contra la corrupción y la impunidad, tanto en el ámbito público como privado."México no está condenado a ser corrupto”, afirmó.Además, el diario estadounidense señaló que el hijo del empresario también fue objeto de intentos de espionaje por el malware Pegasus, el cual también afectó a los periodistas Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola.Con relación a la nota publicada en The New York Times el día de hoy, escrita por el señor Azam Ahmed, tenemos los siguientes comentarios:Es cierto que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), así como muchas otras Organizaciones de la Sociedad Civil y medios de comunicación que documentan la gravedad de los problemas por los que atraviesa México en sus distintos ámbitos y que exigen y proponen soluciones a problemas ingentes, enfrentamos un ambiente hostil por parte de diversas autoridades.Como es sabido, la presión, las amenazas veladas, el espionaje, el acoso fiscal e inclusive la violencia se han extendido y amenazan el derecho de los ciudadanos y los medios de comunicación y periodistas a la libre expresión, puntal de otros derechos y libertades que deberían ser custodiados por el Estado mexicano.Las organizaciones sociales y los medios de comunicación tenemos el deber con nuestro país y con quienes nos apoyan de seguir cumpliendo con el mandato para el cual nos constituimos, ya sea para informar a la sociedad, defender los derechos humanos, mejorar la educación, atender la salud…Por nuestra parte, seguiremos cumpliendo con nuestra misión de investigar, exhibir y denunciar los actos y redes de corrupción ahí donde se encuentren, sean estos públicos o privados, federales o estatales, partidistas o empresariales.Estamos convencidos de que este flagelo nacional y la impunidad que lo acompaña provoca violencia, ignorancia, pobreza, desigualdad e inseguridad y que daña a las instituciones democráticas.Creemos que la construcción de un verdadero Estado de Derecho es condición necesaria para lograr un país más justo y más próspero y seguiremos proponiendo alternativas de solución porque México no está condenado a la corrupción.