Detecta ASF aviadores en Salud Estatal

(Agencias)

Los servicios de salud estatales destinaron el año pasado recursos federales para pagar sueldos a profesionales del sector sin título o cédula profesional, que no se encontraron laborando en su centro de trabajo o que ya habían sido dados de baja.



Parte del dinero procedente del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud también se ha utilizado para otorgar sueldos excesivos, revela el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), correspondiente a la Cuenta Pública 2016.



De acuerdo con el reporte, en 13 estados, 145 profesionales de la salud no cuentan con los documentos que acrediten su perfl de especialistas, 297 son aviadores, 75 han cobrado sueldos excesivos y 102 percibieron honorarios pese a ser bajas.



Sobresale el caso de Nayarit, donde la ASF detectó el pago a 178 servidores públicos que no corresponden a personal en activo por un monto de un millón 932 mil 300 pesos.



Los servicios de salud de esa entidad destinaron 408 mil 262 pesos a 63 trabajadores que rebasaron el sueldo autorizado en la nómina correspondiente.



También pagaron 11 millones 633 mil 942 pesos a 24 empleados que no cuentan con la documentación que acredite su perfil académico correspondiente a la plaza en la que se encuentran adscritos.



En Oaxaca no se comprobó que 61 trabajadores que cobraron en total 18 millones 479 mil 305 pesos laboraran durante el ejercicio fiscal 2016.



De esa cifra, 26 corresponden al Centro de Salud Rural No. 3 “San Felipe Jalapa de Díaz” y 35 al Hospital General de Oaxaca “Dr. Aurelio Valdivieso”.



En los servicios de salud de Chihuahua se encontraron 58 aviadores que en conjunto cobraron por sueldo un monto de 14 millones 796 mil 249 pesos.



Mientras que en Durango se realizaron pagos de nómina a 102 personas que ya habían causado baja por 7 millones 86 mil 127 pesos.



Las otras entidades en las que se pagó a trabajadores del sector sin título o cédula profesional o de especialización son Sonora, con 30 empleados en esa situación que cobraron en total un millón 992 mil 648 pesos; Chiapas, con 29 y un monto de 4 millones 250 mil 672 pesos, y Tamaulipas, con un millón 453 mil 904 pesos por 15 profesionales.



En Michoacán se encontraron 14 trabajadores de la salud en esa situación; 11 en Yucatán; 6 en Campeche; 3 en Guerrero; 2 en Baja California Sur, y 12 en Colima sin avalar perfil académico, más otros 12 que cobraron sueldos excesivo.