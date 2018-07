INE descarta riesgo de no instalación de casillas por violencia

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

A unas horas del arranque de la jornada electoral de este domingo, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, descartó que esté en riesgo la instalación de casillas por condiciones de violencia.Hasta ahora hay algunas casillas que podrían no instalarse por demandas sociales o por cuestiones de carácter comunitario, pero nada relacionado con violencia o inseguridad, dijo.“Ninguna casilla de las que tenemos previsto instalar está en riesgo de no instalarse por condiciones de inseguridad o de violencia y esa es una gran noticia”, declaró en entrevista en la sede del INE.Córdova expresó que hay casillas que podrían no instalarse por diferencias en las comunidades, pero “donde no existan condiciones para instalar casillas nosotros no vamos a imponer la democracia a fuerza”.Reconoció que en Michoacán, en los municipios de Cherán y Nahuatzén, podrían dejarse de instalar mesas de votación (alrededor de 12 casillas) pero eso no se decidirá sino hasta mañana y minutos antes de que arranque la elección.“Estamos hasta el último momento, el Consejo Distrital puede decidir hasta último momento en que arranca la elección decidir cuáles son las casillas que van a instalarse o si hay alguna que por alguna circunstancia puede no estar incluída en el listado de casillas”, declaró.Explicó que en algunos ayuntamientos de Chiapas y Oaxaca se trata de comunidades que están transitando al régimen de usos y costumbres, por lo que "tienen algunas demandas locales”.Córdova expuso que en los límites de Jalisco y Nayarit, la comunidad Wixárika ha decidido que no permitirá la instalación de cuatro casillas.“La elección no se puede imponer a los ciudadanos, la elección se tiene que construir con el consenso de los ciudadanos y las comunidades”, refirió."Nosotros trabajamos para que la mesa esté puesta para que los ciudadanos se apropien de la elección; la hagan suya, voten en libertad, de manera sencilla de ser posible, donde no existan condiciones para instalar casillas nosotros no vamos a imponer la democracia a fuerza", declaró.