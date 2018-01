AMLO alista denuncia por campaña negra que lo relaciona con rusos y venezolanos

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial por Morena-PES-PT, presentará una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) contra quien resulte responsable de la campaña negra y guerra sucia en su contra desatada, principalmente, por medio de redes sociales y llamadas telefónicas.



Tras un lleno total en la Isla de Orabá, el tabasqueño dijo -en entrevista a la prensa- que a través del representante de Morena ante el INE, Horacio Duarte, presentarán la denuncia para que investigue quién está detrás de la campaña en su contra que, según él, ha costado millones de pesos.



"La denuncia será contra quien resulte responsable, porque se puede investigar quiénes están financiando toda esta campaña negra y está guerra sucia.



"Es mucho lo que se están gastando, muchísimo dinero de procedencia ilícita, estamos hablando de millones de pesos. Están haciendo documentales en contra mía, cortos que difunden en las redes, ahora estás llamadas telefónicas que están aplicando en Puebla pero en otros estados también", dijo.



Adelantó que también se pretende armar una confabulación "para acusarnos de estar recibiendo dinero de Venezuela, de Rusia, incluso imprimiendo cajas con fotografías del ex presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y con Putin que vienen a entregar para decir que nos están ayudando los venezolanos, los rusos, un poco lo que hicieron de pintar las bardas en Venezuela".



Sostuvo que el empresario Claudio X. González está metido en una campaña en su contra para impedir que gane la elección.

Asimismo, no prometió carro completo pues la calificó como una práctica priista, pero sí adelantó que la coalición Juntos Haremos Historia tendrá "cayuco completo" en las elecciones del 1 de julio.



"Va a ganar Morena y la alianza la senaduría y no me gusta eso de carro completo porque tiene que ver con el lenguaje del hampa de la política, pero le podemos llamar a eso canoa completa, cayuco completo", afirmó.



Ante más de 3 mil personas, en la ciudad sinaloense, López Obrador prometió que de llegar a la presidencia en el próximo sexenio no habrá aumento de IVA, ni ISR.



"No va a haber necesidad de aumentar los impuestos, en todo el sexenio no va a aumentar el IVA ni el ISR. Tampoco se endeudará al País", sostuvo.



Negó que las ternas para las fiscalías presentadas ayer sean a modo con personajes cercanos a él.



"Yo no estoy acostumbrado a dar instrucciones a ninguna autoridad para aplicar la ley y lo demostré cuando fui jefe de gobierno", expresó.