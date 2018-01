México no negocia Tlcan a cambio de air marshalls: Luis Videgaray

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Luis Videgaray Caso, afirmó que México en la renegociación del Tlcan, no es una moneda de cambio que en vuelos transfronterizos comerciales se desplieguen alguaciles estadounidenses armados.



"Lo que si te puedo asegurar es que no vamos a negociar el TLC a cambio de los air-marshalls", dijo el canciller Videgaray, al responder a la senadora Cristina Díaz (PRI) sobre ese planteamiento hecho por la administración del presidente Donald Trump.



Al participar en los trabajos de la 12 Reunión Plenaria de los senadores del PRI-PVEM, el encargado de la diplomacia mexicana expresó que “esa propuesta que se ha hecho varias veces el gobierno de Estados Unido, y como cualquier otra propuesta "la analizamos con seriedad".



"Estamos analizando desde su viabilidad jurídica hasta su posible o no conveniencia operativa y en materia de seguridad. Al final de cuentas la decisión que tomaremos será una decisión que convenga al interés de los mexicanos y que sea compatible con nuestro marco jurídico".



La senadora Cristina Díaz dijo que han sido momentos complejos en la relación México y Estados Unidos, pero reconoció el equilibrio alcanzado por el equipo del Canciller y el gobierno mexicano.



No obstante, la senadora consideró que como una situación sumamente delicada y sensible para a política exterior que en vuelos comerciales pudieran estar estos agentes armados.