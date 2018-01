Pide Peña Nieto sentirse orgullosos de logros alcanzados

ACAPULCO, Guerrero(El Universal)

En su visita 36 a esta entidad, el presidente Enrique Peña Nieto advirtió que a muchos se les olvidan los logros y avances alcanzados en el País en diversos ámbitos y llamó a sentirse orgullosos de ellos.



La tarde de este martes, al inaugurar el Hospital General de Acapulco y poner en marcha el Proyecto de Saneamiento del Valle de la Sabana, el mandatario nacional destacó diversos logros entre ellos que 14 millones de mexicanos se han sumado al Seguro Popular y que se ha rebasado la meta sexenal de llevar agua potable a 94% de los mexicanos, pues ya 94.4% tienen este servicio.



Tras informar que se han incorporado al catálogo de prestaciones médicas del Seguro Popular la atención de cáncer de esófago y los trasplantes de corazón, hígado y pulmón, asentó que en esta fase final de la administración el Gobierno de la República seguirá trabajando a tambor batiente.



Recordó que la víspera se reunió con su gabinete el pleno y que dio instrucciones a sus secretarios de Estado y directores para acelerar el paso, sobre todo en la concreción de los 2606 compromisos que firmó ante los mexicanos, al tiempo de trabajar de manera comprometida en la implementación de las reformas estructurales.



"Que sé que para muchos pasan desapercibidas, o no terminan de entender el impacto que han tenido. Pero se olvida que gracias a las reformas, entre otros beneficios, por ejemplo en telecomunicaciones, dejó de haber larga distancia”.



"Se nos olvida que antes había que pagar por la larga distancia y hablar de un lugar a otro, hoy ya no se cobra. Se nos olvida que los costos de la telefonía celular han bajado, se nos olvida que gracias a esa reforma hoy la conectividad y los servicios de Internet se han extendido y van a seguir creciendo", dijo.



Asentó que también se olvida que en materia energética se han comprometido miles de millones de inversión, que están generando empleo.



"Si no es casual que sea ésta la administración del empleo y que este año habremos de llegar a 4 millones de empleos generados", refirió.



Afirmó que la creciente generación de empleos es consecuencia de la implementación de las reformas estructurales.



"Que en el ámbito educativo se nos olvida lo difícil que fue procesarla (la reforma educativa) y que está avanzando notablemente, casi 700 mil maestros se han sometido a evaluaciones o han participado para poder incorporarse al Sistema Educativo o tener una nueva plaza a través de sus méritos y de sus conocimientos, que esto nos permitirá tener una educación de mayor calidad para nuestros hijos", indicó.



Peña Nieto recalcó que lo anterior es consecuencia de las reformas que se han aprobado y que están en proceso de implementación.



En su menaje, el mandatario explicó que la posibilidad de incorporar al Seguro Popular cuatro nuevas enfermedades es consecuencia del manejo responsable de las finanzas del Sector Salud, del Seguro Social y del Issste. Comentó que un trasplante como los incorporados cuesta entre 2 y 4 millones de pesos.