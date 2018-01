Suspenderá Sedesol entrega de apoyos durante proceso electoral

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Durante el proceso electoral de este año se suspenderán eventos masivos de entrega de recursos para garantizar que las elecciones se realicen con transparencia y equidad, afirmó Eviel Pérez Magaña, titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).



En conferencia de prensa, el secretario informó que en los próximos días se reunirá con autoridades de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Función Pública (SFP) para garantizar la libertad del voto en los comicios de este año, tanto en el ámbito federal, estatal y municipal.



"Los programas seguirán trabajando, la ley es clara, marca los tiempos electorales donde podremos estar participando y se suspende todo evento masivo. En el caso de los pagos, los pagos serán directos no podremos tener ningún evento masivo en el pago, principalmente en aquellos programas tangibles como es Prospera, Adultos Mayores y Jefas de Familia", dijo.



En compañía de Eduardo Sánchez Hernández, coordinador de Comunicación Social y vocero del gobierno de la República, Pérez Magaña indicó que el blindaje que realiza la Sedesol es una acción que se ha hecho desde hace varios años y recordó que en 2017 "tuvimos la fortuna de no tener un sólo señalamiento de alguna de las instancias responsables para la Sedesol".



El titular de Sedesol detalló que según el informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) del año pasado, entre 2012 y 2016, 2.2 millones de personas dejaron atrás la pobreza extrema y 4.5 millones de mexicanos ya no son pobres ni vulnerables; además que de las seis carencias sociales que mide en Coneval están en su mínimo histórico.



Sin embargo, afirmó que estas cifras "no debe haber espacio para la pausa ni para el triunfalismo. Los retos que aún enfrentamos son muchos y muy complejos, pero seguramente vamos por la ruta correcta".



Eduardo Sánchez Hernández, vocero del gobierno federal, indicó que gracias al programa Prospera se ha ampliado la cobertura del Seguro Popular, al pasar de 13 millones de personas en 2010 a 26 millones de beneficiarios, "además, en cinco años, ha crecido más de 25% el universo de afiliados a Prospera que reciben apoyos económicos".



Paula Hernández Olmos, coordinadora Nacional de Prospera, consideró que este programa es diferentes a sus antecesores debido a que Prospera tiene como objetivo principal "romper el ciclo intergeneracional de la pobreza a través de de incentivar que los integrantes de la familia, alcancen una mayor escolaridad, estado de salud y les sea garantizada una adecuada alimentación".