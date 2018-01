Se agotarán todas las líneas de investigación en caso Marco Antonio, asegura Mancera

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, aseguró que en el caso de Marco Antonio Sánchez se agotarán todas las líneas de investigación.



“La investigación sigue su curso, es una investigación que tendrá que agotar todas las líneas, se siguen buscando más elementos técnicos, que esa es una parte muy importante, se siguen corroborando bitácoras”, dijo.



Durante su reporte matutino, el jefe de Gobierno indicó que el estudiante de la UNAM se mantiene sin dar una declaración sobre los hechos, debido a que se mantiene bajo atención médica.



“Hasta que no tengamos un reporte de los expertos, están haciendo los estudios, todos los estudios que deban realizarse al menor, no daríamos ninguna información preliminar hasta en tanto no tener datos puntuales que los den los expertos, los médicos, ellos son los que tendrán que decirnos cuál es su estado de salud, cuáles sus condiciones antes y después.



“Esa será una parte muy importante que se agregará, así como su declaración, efectivamente cuando tengamos su declaración pues tendremos otro indicio que aportar a esta investigación que realiza la Procuraduría”, enfatizó.



Marco Antonio Sánchez desapareció el 23 de enero en inmediaciones de la estación del Metrobus El Rosario; cinco días después apreció en el municipio de Melchor Ocampo, en el Estado de México.



El estudiante de 17 años se mantiene en observación en el Hospital siquiátrico Infantil Juan N. Navarro.