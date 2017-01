México no está en guerra contra el narcotráfico: Osorio Chong

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong , señaló que México no está en una guerra contra el narcotráfico, y segundo, tampoco trabaja el gobierno mexicano para ayudar a otra nación en la materia de seguridad, ya que a ellos corresponde regresar la tranquilidad a los ciudadanos.Esto es respuesta a la declaración del ex presidente Felipe Calderón , entorno a que México podría dejar de poner retenes del Ejército en carreteras a Estados Unidos, con la intención de hacerle ver al gobierno norteamericano que el apoyo y colaboración en el tema del narcotráfico no es gratuito.Osorio Chong afirmó que el planteamiento del ex mandatario “no les cuadra” porque “no tienen un acuerdo para resolverle el problema a otras naciones, nosotros estamos trabajando para devolver lo que se les arrebató a los mexicanos hace algún tiempo, que es su tranquilidad y seguridad, y lo seguiremos haciendo más allá de cualquier acuerdo”, refirió.