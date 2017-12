Adversarios preparan "guerra sucia para infundir miedo": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

De gira por Yucatán, el precandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador anticipó que habrá conductas fraudulentas, "guerra sucia" e incluso violencia alentada por sus adversarios, para generar miedo en las elecciones de 2018.



Incluso acusó al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, de ser "empleado de la mafia del poder" por solapar esas anomalías y ser "tapadera".



"Lo más delicado de la elección es la compra del voto y el fraude electoral, y eso sabe muy bien el presidente del INE, quienes llevan a cabo compra del voto. Lo saben perfectamente bien y quienes son los que hacen los fraudes electorales, entonces que no se hagan para otro lado, que no volteen a ver para otro lado", advirtió.



López Obrador, precandidato de la Coalición Juntos Haremos Historia, que integran Morena, PT y Encuentro Social (PES) arremetió en contra del INE porque, aseguró, solapa conductas irregulares.



Sostuvo que sus adversarios "van a desatar ellos mismos violencia para que la gente se asuste y no salga a votar" porque eso es lo que les conviene, y todo eso lo sabe el INE.



"Habrá guerra sucia para infundir miedo, para atemorizar a la gente para que no salga a votar, lo que hicieron en el Estado de México, lo van a repetir, ellos mismos van a desatar la violencia para que la gente se asuste y no salga a votar".



Por eso, reiteró su exigencia al INE a asumir su papel de juez y haya garantías de que las elecciones del 2018 sean limpias y libres. "Porque hasta ahora (el INE) ha estado nada más de alcahuete, de tapadera de la mafia del poder".



López Obrador respondió también a Aurelio Nuño, coordinador de la precampaña de la Coalición que encabeza el PRI y su precandidato José Antonio Meade, quien aseguró que las propuestas obradoristas muestran su desequilibrio pues quiere un retroceso en materia de educación.



Criticó a su vez a Nuño por haber dejado la SEP. "¿Quién es ese señor? Nuño dejó tirada la Secretaría de Educación Pública" aunque hay muchas escuelas dañadas por los sismos, se fue a la campaña, se le olvidó que era secretario de Educación y dejó a un salinista, Otto Granados Roldán que es especialista en vender plazas, fue quien vendió la plaza de Aguascalientes, aseveró.