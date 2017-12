Panamá extraditará en enero a Roberto Borge

(SUN)

Autoridades de Panamá extraditarán el próximo 4 de enero al ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge.



La embajada de México en Panamá confirmó a la cancillería que será a las 10:00 horas locales cuando autoridades mexicanas buscarán al ex mandatario estatal, quien es reclamado por diversos delitos de corrupción.



La resolución para extraditar a Borge fue autorizada desde el 18 de septiembre, sin embargo hasta el pasado 15 de diciembre el gobierno de Panamá la firmó.



El ex gobernador apeló la decisión, pero la Corte Suprema de Justicia del país centroamericano rechazó los recursos para impedir su extradición a México.



Esta decisión allanó el camino para que Borge responda ante la justicia mexicana por cargos de peculado, desempeño irregular de la función pública y aprovechamiento ilícito de poder.



Borge fue detenido el 4 de junio en el aeropuerto Internacional de Tocumen, en Ciudad de Panamá, cuando trataba de tomar un vuelo a París.