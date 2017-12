Autoridades dicen que bebé murió por muerte natural en Saltillo

SALTILLO, Coahuila(Tomada de la Red)

Una bebe de 2 meses de nacida perdió la vida aparentemente por muerte natural en la colonia Manuel López Cotilla de la colonia Federico Berrueto Ramón, inicialmente se había informado que había sido baleada en un presunto ajuste de cuentas, según dio a conocer el portal Código Rojo.



Fue minutos después de las 10:30 de la mañana de este viernes cuando se registraron los lamentables hechos, ya que entraron dos hombres armados a la vivienda en donde sólo se encontraba la bebé con su madre, el hombre de la casa no se encontraba.



Vecinos informaron que se escucharon detonaciones de arma de fuego, seguido de los gritos desesperados de la mujer. Ya no vieron nada más. Después salieron y al escucharla se fueron al domicilio marcado con el número 116 de la calle Manuel López.



Tras dar el reporte los vecinos al Sistema de Emergencias 911, rápidamente se activó el código Rojo para dar la máxima alerta a todas las corporaciones, acudiendo al lugar Policía Municipal, Policía Investigadora de la FGE y Fuerza Coahuila, para tomar conocimiento.



Ya se encuentran en las primeras investigaciones, se dijo que en el lugar se encontraron casquillos percutidos, hasta el momento no se ha informado el calibre y no se ha dicho nada del paradero de los responsables, aunque la madre de la menor no sabe dar características pues se encuentra en estado de Shock.