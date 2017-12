Violencia en el país es diferente a la de 2011: Sales

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, afirma que, aunque la cifra de homicidios dolosos en 2017 puede superar la de 2011, la violencia es diferente a la de ese año.



"Estamos con más homicidios dolosos, pero habrá que ver si estamos en la situación de violencia en la que nos encontrábamos en esos años [2010-2011]. Probablemente el número sea superior o igual, pero el contexto no", dice tras darse a conocer en días pasados que 2017 registra más homicidios dolosos, en números absolutos, en dos décadas.



En entrevista, el comisionado argumenta que las estadísticas son importantes, pero "una es la situación de violencia y otra la incidencia delictiva. Una es la percepción del delito y otra el ilícito".



Expone que todavía que no se ha superado la cifra de homicidios dolosos, pero con los datos de noviembre y diciembre puede rebasarse.

"Vamos a ver qué pasa; sé que ha disminuido en noviembre y esperemos que en diciembre también".



Sales señala que, aunque la tendencia en el número de homicidios se prevé a la baja, basta un evento para que "todo se descomponga".



Considera que en la actualidad hay situaciones de violencia que "esporádicamente" han regresado.



"Antes la palabra levantón en algunos municipios era parte de lo cotidiano; ahora sí se dan casos, pero no es diario", como en 2011.



A unos días de la aprobación y promulgación de la Ley de Seguridad Interior, Sales afirma que ésta "se apega plenamente al texto constitucional... Estamos convencidos, después de revisarla, que es respetuosa del artículo primero de la Constitución, de respetar los derechos humanos".