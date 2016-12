Negocios de "El Chapo" no se comparan a los de Pemex, dice AMLO

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que los negocios del narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán, son minucias comparado con los negocios que hace Petróleos Mexicanos (Pemex) y “la mafia del poder” con los combustibles, el cual según calcula es de 20 mil millones de dólares al año.En un video publicado en su cuenta de Facebook, el líder partidista también se mofó de la explicación que ha dado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre que el alza en el precio de las gasolinas se deben a factores de los mercados internacionales y no por la aprobación de la reforma energética.“Sí hay una relación estrecha entre reforma energética y aumento en el precio de las gasolinas. Hay quienes pueden estar pensando que son procesos distintos, que el aumento de la gasolina tiene que ver con las leyes del mercado, con la mano invisible del mercado (risas), pues no, es un negocio que se está fraguando desde el poder para el beneficio de algunos cuantos, también con sobornos y moches de por medio. Para eso fue la reforma energética, entre otras cosas, para entregar este negocio jugosísimo a estas empresas, por eso se está disparando el precio de las gasolinas”, criticó.Explicó que Pemex Internacional se ha encargado de la compra de gasolinas al extranjero para después distribuirla en México a precios elevados.“Quienes venían haciendo el negocio de las gasolinas, un negocio de 20 mil millones de dólares al año, 'El Chapo' y sus negocios son minucias en comparación con el negocio de la compra de la gasolina en el extranjero, un negocio que siempre ha manejado la mafia del poder. Ese negocio lo hacía de manera directa Pemex, con una filial que se conoce como Pemex Internacional, ellos compraban la gasolina y la distribuían en el país, a precios elevados, por eso no se han hecho las refinerías para beneficio de políticos corruptos”, sostuvo.Detalló que desde hace 40 años no se construyen refinerías en el país como parte de este negocio millonario para importar alrededor del 60% de las gasolinas desde el extranjero. Hizo una comparación con Estados Unidos donde existen 150 refinerías, cuando en México solo operan seis.“Son de las cosas absurdas porque se vende petróleo crudo y compramos gasolinas, es como si vendiéramos naranja y compráramos jugo de naranja, eso es lo que se hace por el negocio de la compra de gasolina en el extranjero, por eso no se hacen refinerías”, indicó.En su mensaje, López Obrador recordó cómo en el sexenio de Felipe Calderón solo se construyó la barda de la refinería que se construiría en Tula, Hidalgo. Sin embargo, el gobierno de Enrique Peña Nieto canceló el proyecto.De ganar Morena la presidencia, adelantó, lo que vamos a hacer en 2018 es construir refinerías y dejar de vender petróleo crudo al extranjero, porque vamos a producir en México las gasolinas y vamos a bajar sus precios, el diésel, del gas y la luz, para que podamos ser competitivos y desarrollar la empresa nacional.