Emiten segunda recomendación a CNS por casos de tortura en penales

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Por no atender cabalmente las medidas del informe 2016 para mejorar el trato en los Centros Federales de Readaptación Social y de Rehabilitación Psicosocial, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la segunda recomendación en el año a la Comisión Nacional de Seguridad, encabezada por Renato Sales Heredia.



De acuerdo con el organismo dirigido por Luis Raúl González Pérez, un grupo de 12 visitadores realizó una supervisión de seguimiento en marzo a los ocho centros federales, Islas Marías y el Ceferepsi de Morelos y determinó la "persistencia" de tortura, maltrato en los penales federales.



Sin embargo, advirtió la falta de personal de seguridad, vigilancia y custodia en los Ceferesos del Estado de México, Jalisco, Nayarit, Veracruz, Tabasco, Durango y Sinaloa, así como el Ceferepsi.



"El personal de seguridad, vigilancia y custodia adscrito es insuficiente para cubrir las necesidades de los establecimientos, lo que dificulta a la autoridad mantener el orden y la disciplina, así como garantizar y resguardar la integridad física de las personas privadas de la libertad", alertó.



La CNDH recordó que en el informe del año pasado se señalaron las situaciones de riesgo detectadas en los centros penitenciarios, como la carencia de actividades para alcanzar la reinserción social, la insuficiencia de personal de seguridad, vigilancia y custodia, así como las deficiencias en la prestación del servicio médico, y se propusieron medidas para mejorar el trato a los internos.



Sin embargo, acusó, las más apremiantes no fueron atendidas, pues la tortura, maltrato, insuficiencia de recursos humanos y de acciones para la protección de la salud siguen en los penales.



La dependencia pidió a la Comisión Nacional de Seguridad, dependiente de la Secretaría de Gobernación, garantizar los derechos humanos de todas las personas privadas de la libertad, para que tengan acceso a servicios de salud y a las actividades de carácter laboral, de capacitación, educativas y deportivas necesarias para alcanzar el objetivo de reinserción social.



"Se pide, igualmente, gestionar la contratación de personal con el perfil adecuado y competencias profesionales de acuerdo a los fines del Sistema Penitenciario, así como contar con los servicios y personal médico suficiente, y los medicamentos necesarios para brindar una atención adecuada a las personas privadas de la libertad", exigió la CNDH.



Aclaró que el complejo penitenciario Islas Marías no es objeto de recomendación alguna, pues de las visitas de supervisión no se desprende la subsistencia de situaciones de riesgo en materia de tortura o maltrato.



Precisó que durante la visita de seguimiento, se detectó que no existen actividades laborales remuneradas en los Ceferesos de Jalisco, Tabasco, Durango, Sinaloa y en los del Estado de México, Nayarit y Veracruz, son escasas.



Por lo que hace a las actividades educativas, de capacitación y deportivas en los Ceferesos de Jalisco, Nayarit y Sinaloa, la mayoría de los internos no tiene acceso a ellas; además, en el Ceferepsi de Morelos persiste la falta de personal técnico para la debida atención y realización de estas actividades.