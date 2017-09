Continúa comité de emergencia; suman 358 muertos por sismo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, informó que hasta este viernes se tiene el reporte de que 358 personas fallecieron a consecuencia del temblor del pasado 19 de septiembre de magnitud 7.1 y se ha brindado atención médica a 8 mil afectados.



El mayor número de fallecidos está en la Ciudad de México con 217; 74 en Morelos, 45 en Puebla, 15 en el Estado de México, 6 en Guerrero y 1 en Oaxaca. Dicha cifra se encuentra en constante modificación, al continuar los trabajos de búsqueda y rescate.



A 10 días del sismo de magnitud 7.1, Protección Civil informó que el Comité Nacional de Emergencias se mantiene en sesión permanente para continuar con la coordinación de diversas acciones.



En las instalaciones del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), el Comité de Emergencia integrado por representantes de las dependencias del Gobierno de la República, evalúa –además- las acciones de respuesta en beneficio de la población afectada.



Reportó que la Comisión Nacional de Electricidad (CFE) dio a conocer que de un total de 4.6 millones de personas afectadas, el cien por ciento cuenta con el servicio de luz.



“En los estados afectados por el sismo se encuentran instalados, al momento, 84 refugios temporales activos, con más de cinco mil personas albergadas”, señaló.



El Estado de Fuerza Federal movilizado por el sismo, asciende a más de 90 mil servidores públicos, los cuales se han desplegado en los municipios y delegaciones políticas de las entidades afectadas.



La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación exhorta a la población a seguir recomendaciones:



• Mantener libre el paso a los vehículos de Emergencia.

• No transitar por calles donde se encuentren estructuras con daños. No obstruir los trabajos de búsqueda, rescate y limpieza de escombros.

• Mantener siempre lista y a la mano Mochila de Emergencia.

• Implementar un Plan Familiar de Protección Civil.

• Evitar propagar rumores en redes sociales y en tu comunidad. No difundir información si no se está seguro de que esta sea real.

• Mantenerse informado solo a través de cuentas oficiales: @PcSegob, @SEGOB_mx y @LUISFELIPE_P

• Permanecer alerta ante cualquier réplica.