Hay 328 mil negocios afectados por el sismo: Inegi

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El 16.1% de los establecimientos (328 mil de una muestra de 2 millones 41 mil) tuvo alguna afectación derivada de los sismos acontecidos durante el mes de septiembre de 2017.



En este sentido, 90% de los establecimientos que sí sufrieron afectaciones informan que hasta el momento no han recibido apoyos para cubrirlas, mientras que 10.0% ya ha recibido algún tipo de ayuda, de acuerdo con los resultados de la Encuesta sobre las Afectaciones de los Sismos de Septiembre de 2017.



Del total de establecimientos ubicados en Chiapas 20.8% si reportan afectaciones; en Ciudad de México es 16.1%; Guerrero registra 9.4% con afectaciones; México 13.1%; Morelos 22.5%; 24.6%; Puebla 16.5%; y Tlaxcala 10.0 por ciento.



Los tres sectores económicos presentan una estructura porcentual semejante en cuanto a las afectaciones en su actividad productiva. Los servicios privados no financieros están ligeramente por arriba de los otros dos sectores, reportando 16.5% de los establecimientos con afectaciones, le sigue Comercio con 16.2% y finalmente las Industrias manufactureras con 14.5 por ciento.



La mayoría de los establecimientos reportados por la encuesta, declaran no haber suspendido actividades económicas a causa de los sismos, lo que representa 60.7% del total de la encuesta, mientras que aquellos que si suspendieron labores alcanzan 39.3 por ciento.



Con relación a los establecimientos que si suspendieron actividades, destacan aquellos que lo hicieron un solo día hábil con 43.2%, con dos días 23.4%, tres días 10.8% y más de tres días 22.6%.



Por sector económico, en las Industrias manufactureras suspendieron actividades 35.5% de los establecimientos, 32.3% en el Comercio y 49.3% en los Servicios privados no financieros.



En los tres sectores económicos sobresale el mayor porcentaje de establecimientos que suspendieron actividades un solo día, alcanzando en las Industrias manufactureras 50.0%, Comercio 48.9% y Servicios privados no financieros con 37.1 por ciento.



De acuerdo con las expectativas de los empresarios de los tres sectores, la actividad económica de sus establecimientos en lo que resta del año, será menor en las Industrias manufactureras, Comercio y Servicios privados no financieros con 42.3%, 49.5% y 41.3%, respectivamente.



