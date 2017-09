Sismos no afectarán trayectoria macroeconómica del País, asegura Meade

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Los dos poderosos terremotos que azotaron a México este mes no tendrán un impacto en la trayectoria macroeconómica del País, dijo el viernes el secretario de Hacienda, José Antonio Meade.



Dos sismos sacudieron a México el 7 y el 19 de septiembre dejando más de 400 muertos y daños por unos 2 mil millones de dólares, según cifras oficiales preliminares.



El banco central de México mantuvo el jueves su tasa de referencia en 7.00 por ciento y dijo que estima que los efectos de los sismos y huracanes, que azotaron al país recientemente, serán temporales y moderados sobre la actividad económica y la inflación.



La autoridad monetaria (Banxico) precisó que la decisión de la junta de gobierno fue unánime.



"Así, no se espera que las perspectivas de mediano y largo plazo para el crecimiento y la inflación se alteren de manera importante", dijo sobre el efecto de los desastres naturales que golpearon a México en las últimas semanas, aunque aclaró que aún no se cuenta con suficiente información.



El Gobierno ha estimado el costo preliminar de la reconstrucción tras dos potentes terremotos en septiembre en unos dos mil millones de dólares.