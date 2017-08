Consideran banqueros "ridículo" número de quejas

(SUN)

El sector bancario del país discrepó con las cifras dadas a conocer este lunes por la Comisión para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) sobre los movimientos operativos de la banca que representan una pérdida para los clientes.



En opinión del vicepresidente de la Asociación de Bancos de México, Luis Robles, los datos de la Condusef no dimensionan el número de operaciones que se realizan en el país y el porcentaje que representan como quejas no es significativo.



"Hay 770 millones de retiros en cajeros automáticos al año en el sistema. Hay 109 mil 665 quejas, muchos de los cuales son cubiertas. Es absolutamente ridículo el número de casos contra el número de transacciones. Hay que poner los números en su exacta dimensión. Hay que informar de manera objetiva. El problema es la forma en como la gente lee estos datos", dijo el directivo.



Robles, quien funge como presidente del consejo de BBVA Bancomer, institución que tuvo el mayor número de quejas ante la Condusef por operaciones como cargos no reconocidos, domiciliaciones y cantidad incompleta en retiros de cajeros automáticos, dijo que se reunirán con el presidente del organismo para discutir el tema y destacó que si bien comparten objetivos en inclusión y educación financiera, se debe tener mayor precisión sobre las quejas que presentan los usuarios contra servicios de los bancos.



"Ahí es donde viene el debate con la Condusef. Si queremos proteger al consumidor y queremos bancarizar y educar para que la gente use los servicios financieros tenemos que transmitir bien la información", dijo Robles Miaja.



El directivo destacó que de no manejarse correctamente las cifras, esto puede espantar a un cliente.



Buena perspectiva ante el TLCAN



Por su parte, el presidente de la Asociación de Bancos de México, Marcos Martínez, dijo que hasta el momento hay buena perspectiva sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y que los comentarios recientes del presidente de Estados Unidos Donald Trump sobre la posibilidad de abandonar el acuerdo, es una estrategia de negociación.



Sobre el tema, el vicepresidente del organismo, Emilio Romano, explicó que se busca poner en las renegociaciones del acuerdo la oportunidad de incrementar los temas de normatividad y regulación del sector financiero así como el desarrollo de subsidiarias en México con lo cual se podrían solidificar el tema financiero dentro del tratado.



"Los comentarios que puedan darse no están afectado a los mercados", reiteró el directivo.