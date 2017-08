Colectivos urgen a crear fiscalía de la República autónoma

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Organizaciones de la sociedad civil, empresarios, académicos, investigadores, defensores de derechos humanos, entre otros, exigieron al Senado transformar a la PGR en una Fiscalía General de la República autónoma, capaz e independiente.



En en las escalinatas del Ángel de la Independencia, Alexandra Zapata, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) leyó un pronunciamiento en el cual advirtió que la autonomía constitucional aprobada 2014 corre el riesgo de ser un simple estatus jurídico si no se acompaña de mayor rendición de cuentas, una supervisión efectiva y una completa profesionalización del personal de la dependencia.



“Una nueva fiscalía autónoma, capaz e independiente, sensible a los derechos de las víctimas, requiere transformar la PGR en una institución profesional, técnicamente sólida, con mejores herramientas para investigar y perseguir el delito, y con controles más efectivos para no seguir funcionando por consigna política, corrupción, incompetencia o mera simulación.



“Es momento de construir las instituciones que necesitamos para acabar con la impunidad, una voz común emerge, urge, es posible y vamos a transformar a la PGR en una fiscalía general que sirva al interés público”, expresó Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la montaña, Tlachinollan, durante el evento denominado #VamosPorUnaFiscalíaQueSirva.



Integrantes de dos colectivos de la sociedad civil, #VamosPorMás y #FiscalíaQueSirva, reunieron a ONG, empresarios, académicos, periodistas y ciudadanos en el Ángel de la Independencia para presentar el proyecto de dictamen para crear una Fiscalía General Autónoma, capaz e independiente.



Estas organizaciones aseguran que en México se viven violaciones graves de derechos humanos, corrupción rampante, crimen organizado y una “lacerante” impunidad debido a la falta de una fiscalía autónoma que comente el Estado de Derecho, por ello exigen la creación de un organismo que no sirva a intereses políticos y económicos y que cumpla su mandato.



“La PGR es uno de los más costosos y dañinos obstáculos a la impartición de justicia”, dijo Alexandra Zapata del IMCO.



Los solicitantes consideraron necesaria la creación de fiscalía autónoma que sea sensible a los derechos de las víctimas, que tenga mejores herramientas para investigar y perseguir el delito, “para no seguir funcionando por consigna política, corrupción, incompetencia o mera simulación”.



Este iniciativa ciudadana será presentada al Congreso de la Unión con la intención de modificar la Constitución y la esperanza de que nazca este organismo.



“Buscamos que la Constitución asegure procedimientos de selección con contrapesos, máxima publicidad, rendición de cuentas y criterios de evaluación basados en el mérito” reiteró Alexandra Zapata.