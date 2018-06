CDMX: Coladera abierta provoca muerte de motociclista

(El Universal)

En tragedia terminó la carrera de una motocicleta que circulaba sobre Periférico. No se percató que sobre esta avenida había un registro telefónico sin tapa, la llanta delantera cayó en el hoyo de casi medio metro de longitud provocando que el conductor saliera disparado poco más de cinco metros.



Para su mala fortuna, justo en el momento en que salió volando de su motocicleta, un autobús con destino a Cuernavaca, que circulaba en el carril central, pasó sobre él y aunque testigos de inmediato le brindaron los primeros auxilios, a consecuencia del golpe y del atropello, el joven de 25 años edad murió.



El accidente tuvo lugar sobre el Bulevar Adolfo Ruiz Cortines, frente al número 4125, a unos metros de la Unidad Habitacional Pemex Picacho. Testigos refirieron que el motociclista tenía puesto el casco, sin embargo, le sirvió de muy poco al estrellarse sobre el pavimento, pues quedó inconsciente de inmediato.



El reporte de la Secretaría de Seguridad Pública local indica que, debido al tráfico que generó el accidente, la ambulancia tardó poco más de 15 minutos en llegar al lugar, por lo que no pudieron hacer nada para ayudarlo.



El cuerpo fue retirado del lugar y trasladado al Instituto de Ciencias Forenses (Incifo), donde horas más tarde sus familiares lo identificaron. Dijeron que respondía al nombre de Édgar y que la motocicleta la utilizaba para su traslado diario de la escuela al trabajo, por lo que consideraron que tenía la experiencia necesaria en el automotor.



Culpando entonces al registro destapado del accidente, detallaron además a los oficiales de la SSP que en diversas ocasiones ya se había denunciado del riesgo que representaba para los conductores y motociclistas ese registro, pero nadie los tomo en serio.



Ahora, analizan seriamente la posibilidad de entablar una batalla legal contra la empresa telefónica responsable del mantenimiento del registro, pues asegura que si estuviera perfectamente cerrado no hubiera sucedido el accidente. Éste es el segundo incidente mortal en lo que va del mes, relacionado con un registro en malas condiciones.



El primero tuvo lugar en las inmediaciones de la delegación Iztapalapa el pasado 15, en esa ocasión la víctima fue un niño de nueve años que cayó en una coladera, se golpeo en la cabeza y murió ahogado.



Ese día la Ciudad registró una lluvia copiosa, el menor que caminaba con su madre, no vio la coladera abierta y cayó, debido a que la calle Eloy Cavazos estaba inundada, la mujer no pudo hacer nada para salvarle la vida.



Por este hecho, la procuraduría capitalina, abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio culposo por otras causas. Autoridades iniciaron en el lugar las primeras diligencias y trasladaron el cuerpo al anfiteatro.