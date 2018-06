Garantizan INE y Tribunal Electoral una jornada ejemplar

(El Universal)

El Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) sostuvieron que hay condiciones para llevar a cabo, el próximo domingo, una jornada electoral ejemplar que será, establecieron, una de las más vigiladas en tiempos recientes.



En un mensaje conjunto con motivo de la elección 2018, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, y la magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Janine Otálora Malassi, dejaron claro que México cuenta con un diseño constitucional que permite la organización de elecciones libres y justas, al tiempo de contar con una amplia observación nacional e internacional.



Córdova asentó que el INE y el Tribunal han procurado informar y explicar todas sus decisiones y resoluciones encaminadas a garantizar que la ciudadanía pueda votar en libertad el próximo domingo.



“Se trata de instituciones con una probada experiencia en la organización y calificación de las elección den nuestro País y que hoy están alineadas en torno a un propósito común: Garantizar que la voluntad popular se exprese en las urnas el próximo 1 de julio en un marco pleno de libertad y legalidad”, dijo el consejero presidente.



Enfatizó que la organización de la elección más grande en la historia del País contempló un gran número de decisiones y resoluciones que ha tomado el INE y las impugnadas han sido puntualmente revisadas por el Tribunal Electoral.



En el auditorio del Museo Memoria y Tolerancia, reforzó: “Es claro que la legislación electoral puede ser interpretada de maneras distintas, en ocasiones incluso encontradas, respecto a la naturaleza jurídica que funda distintos procedimientos administrativos que la autoridad encargada de organizar las elecciones como el INE lleva a cabo.



“En este sentido está claro que nunca hubo, no hay y no habrá conflicto entre nuestras instituciones. Cualquier diferencia de opiniones o interpretación de las normas debe dese como lo que es, el resultado de un debate vigoroso que tiene un único objetivo: Perfeccionar nuestro sistema electoral y garantizar el ejercicio de derechos de todas las personas”.



Afirmó que hoy la justicia electoral del País se está consolidando como una justicia ciudadana. Destacó que el domingo habrá la observación oficial de la OEA, 907 observadores extranjeros de 60 países y más de 30 mil observadores electorales nacionales, además de que partidos y coaliciones tendrán más de 2 millones 700 mil representantes vigilando la opresión de casillas.



En su intervención, la magistrada presidenta Janine Otálora Malassi asentó que el próximo domingo millones de mexicanos podrán ejercer su voto de manera libre pues “todas las garantías para que ello ocurra están dadas gracias al trabajo de las autoridades electorales”.



Ratificó el compromiso y obligación del INE y del Tepjf para cumplir con sus responsabilidades.



“Queremos que las y los mexicanos voten en libertad y que lo hagan amparados por una organización impecable y una justicia electoral imparcial, neutral y expedita”, agregó.



Dejó claro que el INE y el Tribunal ha hecho todo lo necesario para garantizar que el voto se respete y llamó a los mexicanos a salir a votar por las opciones que más les convenzan y tengan confianza de que su decisión será respetada; “y que es solamente en democracia en donde las y los ciudadanos podemos ejercer nuestra libertad. Recordemos que en democracia la única mala decisión es la de no participar”.



Afirmó que gracias al trabajo del INE el país llega “en paz electoral” a los comicios del 1 de julio.



La magistrada electoral enfatizó que esto se logra también gracias a la participación de 1.4 millones de ciudadanas y ciudadanos que actuarán como funcionarios de casillas y a que es decidan salir a votar en la jornada comicial.



“Así, los alcances y magnitud de esta eleccion reflejados en el número de cargos que vamos a elegir constituyen un hecho único, son una oportunidad que tenemos como ciudadanas y ciudadanos para definir nuestro futuro. El voto que emitamos este domingo es fundamental y significativo, es la decisión que dibujará el rumbo de nuestro País para los próximos años”, dijo.