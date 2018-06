¿Cómo se contarán los votos de las elecciones mexicanas?

(AP)

El domingo 1 de julio México elegirá presidente, diputados y senadores, ocho gobernadores, legisladores estatales y alcaldes locales. Las votaciones a las que están convocados 87 millones de mexicanos han sido calificadas como las más grandes de la historia del País porque habrá que elegir todos esos cargos de manera simultánea, por lo que el proceso de conteo de votos podría ser más lento que en otras ocasiones. Aquí el modo en que funcionará.En México se vota marcando papeletas en las que cada ciudadano destaca a su candidato favorito y este año estará en vigor lo que se ha denominado “casilla única”. Esto significa que en la misma mesa estarán todas las urnas (la de presidente, gobernador, diputados y otros) y que un único grupo de seis ciudadanos --un presidente, dos secretarios y tres escrutadores-- harán todo el conteo de los votos (antes eran dos equipos).Además estarán los observadores de los partidos, que solo podrán mirar el proceso.Las urnas se irán abriendo de dos en dos porque así lo indica la ley. Las dos primeras serán las que tengan las boletas para presidente y para gobernador. Ambos conteos se realizarán de manera simultánea y por eso el flujo de datos será más lento.Sólo cuando todos los votos de esas dos primeras urnas se hayan contado y se incluyan en el acta se enviarán esos datos al Instituto Nacional Electoral (INE), que los incluirá en el PREP (el programa informativo de resultados preliminares).A las 18:00 hora local se cerrarán las mesas de votación. Dada la diferencia horaria del Centro con la costa Oeste, será a las 20:00 (hora de la capital) cuando los medios de comunicación darán a conocer los resultados de las encuestas a boca de urna.En torno a las 23:00 está previsto que comparezca el presidente del INE y ofrezca los primeros datos oficiales basados en los resultados del “conteo rápido”, que es un ejercicio estadístico con los votos seleccionados de una serie de casillas escogidas de modo proporcional. Para ese momento, el PREP posiblemente irá en torno al 10%.Tanto del INE como los observadores estiman que en la madrugada del lunes se llegará al 50% del conteo y no será sino hasta aproximadamente las 8:00 del lunes cuando se tendría alrededor de 80%.En primer lugar, podría pasar que los partidos solo tengan un observador para estar pendiente del recuento de las dos urnas que se revisarán simultáneamente y eso podría conllevar retrasos y quejas, aunque el INE dice que habrá representantes suficientes de todas las coaliciones.Este año, por primera vez, se aceptarán votos que tengan escrito en cualquier parte de la boleta el nombre o apodo de un candidato. Es decir, si alguien no marca una casilla en particular pero escribe “AMLO” --siglas del favorito, Andrés Manuel López Obrador-- sobre ella, el INE considerará el voto como válido porque dice que deja clara la intención del votante. Sin embargo, el problema llegaría si el texto es mote crítico o insulto porque entonces ¿se consideraría como un apoyo o crítica al aspirante?El presidente de la casilla tendrá la última palabra para aceptar o no estás boletas pero esto podría retrasar también el conteo.La candidata independiente Margarita Zavala se bajó de la contienda en mayo pero su nombre está en las boletas porque ya se habían mandado imprimir. Lo que decidió el INE es que si alguien marca su casilla el voto quedará anulado. Sin embargo, si alguien marca su casilla y también la de otro candidato, el voto irá para el otro aspirante.