Lo que puede y no puede hacer en la casilla electoral: Verificado.mx

(VERIFICADO 2018)

¿Puedo presentarme a votar con gorra?, ¿con lentes de sol?, ¿en tenis? Todo se puede, siempre y cuando no exhibas propaganda a favor de algún partido político o candidato. Lo único obligatorio para asistir a las urnas este 1 de julio es contar con una credencial de elector vigente.



Lo que se solicita a los ciudadanos es que tengan, en general, buen comportamiento. El presidente de casilla podría impedir el voto cuando un elector acuda a la casilla bajo los efectos del alcohol o cualquier droga. También se le pedirá retirarse —incluso antes de haber ejercido el voto— si altera el orden público o hace apología a favor de algún partido o candidato.



Los funcionarios de casilla no podrán solicitar a los electores despojarse de sus pertenencias, como el celular, bolso o mochila. Incluso, los electores pueden llevar su propio bolígrafo o plumón para marcar las boletas electorales.



Los electores pueden llegar hasta las urnas acompañados de niños, asistir a otro elector con discapacidad o de la tercera edad que así lo requiera.



Elección sin discriminación



Ni los funcionarios de casilla, ni ninguna otra persona, podrá condicionar o restringir el derecho al voto por la forma en que estén vestidos los ciudadanos (salvo que porten alguna prenda que muestre una preferencia electoral), ni por tener tatuajes, ni por preferencia sexual.



Incluso, para este proceso, el INE puso en marcha un protocolo trans para garantizar que las personas transexuales puedan ejercer libremente su voto, aún si no han concretado la armonización jurídica entre sus documentos oficiales (incluida la credencial para votar) y su apariencia física.



También se puso en marcha un programa para que todas las casillas cuenten con plantillas Braille, que se colocan sobre las boletas electorales, para que las personas con discapacidad visual puedan ejercer su voto.



¿Qué pasa si no sigo las reglas?



El INE informó que podrá haber fuerzas policiacas en las casillas, aunque esto no dependerá del instituto ya que cada municipio es responsable de la logística y repliegue de los elementos.



Si se presenta alguna de las siguientes situaciones, los hechos serán anotados en la hoja de incidentes que se reparte a los funcionarios y ellos podrán llamar a las autoridades para controlar un eventual percance, con base en su juicio y dependiendo de cada situación.



-Provocar desorden en la casilla



-Atemorizar a otros votantes



-Impedir la libertad del voto



-Observar por quién votó alguien más



¿Se puede suspender la votación?



La votación se puede suspender en una casilla únicamente por fuerzas de causa mayor como que se altere el orden en la casilla y no se pueda restaurar, se viole el secreto del voto, se ponga en peligro la seguridad de los ciudadanos, o que ocurran hechos que impidan la libre emisión del voto.



Si se suspende la votación en una casilla, las y los secretarios deben registrar el hecho en la hoja de incidentes, mientras que el presidente de casilla debe comunicarse con su capacitador electoral para informar lo sucedido y el número de electores que hasta el momento habían votado.



El INE informa que el escrito tiene que ser firmado por dos testigos, de preferencia por representantes de los partidos y/o integrantes de la casilla y en caso de que se suspenda definitivamente la votación se debe registrar la hora en el Acta de la Jornada Electoral, en el apartado de “Cierre de votación”, por los funcionarios y representantes presentes.



Al término de la jornada



Las casillas comenzarán a cerrar a las 18 horas o hasta que el último ciudadano vote. Los funcionarios de casilla procederán a contar los votos que obtuvo cada partido político o candidato. Los resultados de la casilla serán pegados afuera de la misma para que los electores y vecinos conozcan quiénes resultaron ganadores en esa área.