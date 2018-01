Descubren nueva especie de araña violinista en Puebla

PUEBLA (El Universal)

Científicos de la UNAM descubrieron la existencia de una nueva especie de araña violinista que habita en el estado de Puebla. Los investigadores trabajan en la descripción del espécimen, la cual estará lista en los próximos meses.



La araña, de la especie Loxosceles, está en proceso de descripción. La especie, provisionalmente llamada Loxosceles sp., es del estado de Puebla y será la número 37 de las que habitan en México.



"En el país están descritas hasta ahora 36 arañas violinistas, todas del género Loxosceles, y a nivel mundial existen 113", informó Alejandro Valdez Mondragón, del Instituto de Biología, quien realizó el hallazgo.



México tiene la mayor diversidad de estas arañas en todo el mundo. Algunas son endémicas del país y otras se comparten con Estados Unidos.



Actualmente, en el laboratorio Valdez Mondragón y sus alumnos utilizan técnicas taxonómicas y moleculares para delimitar las singularidades de esta nueva especie puesto que algunas arañas tienen tantas variaciones a nivel morfológico que es difícil establecer los límites entre dos especies.



"Es importante encontrar una nueva especie de araña violinista, porque la última revisión taxonómica que se hizo de este género fue hace 35 años. Desde entonces no se había hallado una nueva en México", explicó el especialista.



Las mordeduras de este tipo de arañas son delicadas: la etapa crítica son las primeras 24 horas, y a veces hasta las 48 horas se empiezan a ver los efectos. La reacción comienza con una llaga que se expande y produce muerte del tejido donde picó.



"Todas las Loxosceles son consideradas de importancia médica por el tipo de veneno que tienen al momento de la mordedura. No obstante, pueden producir necrosis tisular o muerte de tejido, y en casos más graves daño sistémico que incluye órganos internos, que regularmente son los que tienen desenlaces fatales", comentó el especialista.



Este efecto es reversible y actualmente hay tratamiento para detener la necrosis, pero depende de la cantidad de veneno que inoculó la araña en el cuerpo de la víctima.



Lo recomendable, si se sospecha de una mordedura de araña violinista, es recolectar el espécimen para estar seguros del tratamiento a seguir, puesto que con frecuencia las personas confunden la mordedura con una infección por hongos o problemas de pie diabético.



Para reconocerlas, al verlas desde arriba en su cefalotórax se puede apreciar una figura que emula a un violín, además de que cuenta con tres pares de ojos y no cuatro como todos los demás arácnidos.