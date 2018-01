Reo se fuga de penal en Almoloya; cumplía condena por violación

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal)

Un reo sentenciado por delito de violación se escapó del Penal Estatal de Santiaguito, notificó está tarde de lunes, la Dirección General de Prevención y Reinserción Social (DGPRS), luego de que presentó ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) la denuncia por el delito de evasión.



Gerardo González Soto, sentenciado a 41 años de prisión, no apareció en los registro de pase de lista o vista y de escritos de una Persona Privada de su Libertad (PPL), del centro de reinserción Santiaguito ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, informaron autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.



Por esta evasión el Ministerio Público inició una investigación para determinar la responsabilidad del personal administrativo así como de Guardia y Custodia, del penal estatal de Santiaguito.



"La SSEM prestará todas las facilidades para que se lleven a cabo las indagatorias", notificaron voceros. Al mismo tiempo, la Secretaría de Seguridad mexiquense, a través de sus áreas de control interno, inició una investigación alterna.



El evadido, del que no se ha dado a conocer su fotografía ni edad, ingresó al penal de Santiaguito el 27 de marzo del año pasado, donde fue sentenciado, en primera instancia a 41 años 2 meses de prisión por el delito de violación.



"El Gobierno del Estado de México y la SSEM no permitirán ni tolerarán acto de corrupción e impunidad que ponga en riesgo la seguridad de la población mexiquense, por lo que se actuará bajo el imperio de la ley contra quienes transgredan las leyes que nos rigen", se lee en el comunicado de la dependencia.