Asesinan a dos hombres vestidos de policía en Guerrero

CHICHIHUALCO, Guerrero(El Universal)

En la carretera que conduce al municipio de Chichihualco, en la entrada de la Sierra de Guerrero, dos hombres vestidos con uniformes de la Policía Municipal de Chilpancingo, fueron asesinados a bordo de una patrulla "clonada".



De acuerdo con el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero (GCG), Roberto Álvarez Heredia, minutos después de las 23:00 horas del domingo, se recibió el reporte de que a la altura del Fraccionamiento Las Joyas, en la carretera que conduce a Chichihualco, había sido atacada una patrulla de la Policía de Chilpancingo y que en su interior había dos personas muertas.



Al lugar se trasladaron agentes de la Policía Estatal y militares, quienes corroboraron el crimen; con ellos iba el encargado de la Secretaría de Seguridad Pública de Chilpancingo, Paulino Gómez, quien afirmó que las personas asesinadas no forman parte de la Policía de Chilpancingo.



Álvarez Heredia informó que los dos occisos viajaban en una camioneta Pick Up, número R-0157, con placas de circulación ZO3AGC de la ciudad de México con reporte de robo.



Los cuerpos de los supuestos policías no portaban armas y en el interior de la camioneta había cuatro cartulinas con mensajes atribuidos a un grupo delictivo el Cártel de la Sierra.



Desde el pasado 4 de enero, 110 agentes de la Policía de Chilpancingo están encuartelados, luego de que se puso al descubierto su participación en por lo menos la desaparición de siete jóvenes al finales de 2017. De los siete desaparecidos, dos aparecieron muertos; tres fueron liberados con vida y dos más aún se encuentran desaparecidos.



De los 110 agentes, sólo uno fue vinculado a proceso por la desapariciones y asesinados de dos jóvenes.