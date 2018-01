Exsecretario general del PRI denuncia amenazas de muerte en penal

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal)

Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario general del Partido Revolucionario Institucional (PRI), denunció que recibió dos amenazas de muerte, y responsabilizó de lo que le suceda al gobernador de Chihuahua, Javier Corral.



Ayer domingo, Renato Sales Heredia, comisionado Nacional de Seguridad, informó que la fiscalía de Chihuahua solicitó el traslado a un penal federal de Gutiérrez Gutiérrez, recluido actualmente en un centro penitenciario estatal por peculado agravado.



Este lunes, en una carta, Gutiérrez señaló que a las 12:30 horas de hoy lunes, aproximadamente, recibió dos amenazas de muerte cuando estaba en el servicio médico de dicho penal.



"Y el custodio abandonó en lugar, dejando a estas personas solas conmigo quienes fueron los que me dijeron que me iban a chingar y a donde me movieran", escribió.



Apuntó que teme enormemente por su vida, e hizo responsable a las autoridades del estado de su seguridad, incluyendo al gobernador Javier Corral.



En tanto, José Javier López García, abogado de Gutiérrez, remitió la denuncia a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cuyo presidente pidió se realice la investigación de los hechos y se tomen las medidas necesarias para defender a su cliente.



"Mayormente porque se tiene el temor fundado de que la integridad personal y vida del aquí quejoso, se encuentran en grave peligro en el lugar de reclusión en que se encuentra interno".



En su documento, el abogado destacó que la familia de su defendido está preocupada por el estado de salud de Alejandro Gutiérrez.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha solicitado medidas cautelares por una denuncia que interpuso su defensa por el delito de tortura.