No hay "certificación" de que policías hayan golpeado a alumno de la UNAM, dice Mancera

(El Universal)

El jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, afirmó que no hay “una certificación” de que los policías de la Ciudad de México que detuvieron a Marco Antonio Sánchez lo hayan golpeado, previo a ser subido a la patrulla.



“La única certificación que se tiene en este momento es la que corresponde a las huellas que presenta en rostro, que según esta clasificación es lesiones que no dejan cicatriz perpetua no son lesiones que comprometan ningún órgano, esa es la clasificación médica que se tiene al día de hoy. El forcejeo es lo que se tiene”, dijo.



Miguel Ángel Mancera informó que el estudiante de la Preparatoria 8 de la UNAM se encuentra bajo valoración sicológica por lo que aún no ha podido rendir su declaración.



“La (declaración) más importante me parece que será la declaración de él, que esa es la que nos interesa muchísimo, que él nos platique qué fue lo que vivió, que fue lo que sucedió.



“Esa es una declaración fundamental, solo que en este momento no ha estado en condiciones de poder rendir esta declaración, que no obstante la edad que pudiera aparentar, es un menor de edad y hay que dar todo el tratamiento como menor de edad y deberá estar con presencia de sus padres en todo momento”, enfatizó.



El jefe de Gobierno rechazó que este caso se trate de una de desaparición forzada, ya que está refiere a ocultamiento y retención, y “no perdona que deambule libre como observamos en las cámaras”. Sin embargo, precisó que esa determinación la hará la Procuraduría.