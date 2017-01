PRD pide frenar gasolinazo previsto para febrero

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, exigió al presidente Enrique Peña Nieto , no caer en la insensibilidad y la irresponsabilidad de hacer valer un nuevo aumento de los combustibles que, según lo programado, deberá decretarse el próximo viernes 3 de febrero.El coordinador de los diputados, Francisco Martínez Neri, asentó que sí el gobierno federal busca la cohesión social, es indispensable que frene el gasolinazo que se prevé para febrero, o de lo contrario, el encono incrementará.“Para que el gobierno tenga éxito en la tarea de recuperar la cohesión social debe frenar, revertir y revisar la política económica y los incrementos a los combustibles. Si el gobierno manda un mensaje de cerrazón y oídos sordos al reclamo, no se generará una sólida confluencia nacional”, apuntó en un comunicado.Mientras que el vicecoordinador del Sol Azteca, Jesús Zambrano , resaltó para el PRD, la unidad nacional y el frente común contra Donald Trump va acompañado también con el reclamo al gobierno federal de cuidar las decisiones internas en materia de política económica y social.Advirtió que si Peña Nieto no da marcha atrás a un nuevo incremento en el precio de los combustibles este viernes 3 febrero, la gente saldrá a las calles en días posteriores, a gritar: ‘No al muro, no a Trump’; pero igual: ‘No al gasolinazo, no a Peña Nieto’ porque ambos mandatarios están actuando contra el bienestar de los mexicanos.“Es cierto, hay que cerrar filas todos, las mujeres y hombres, para que no sigan dañando la soberanía del País, que no se quiera jugar con nuestra dignidad, y hacer un frente de oposición nacional a estas políticas. Sin embargo, seguimos diciendo al presidente (Peña Nieto) que no estamos de acuerdo con sus políticas, ni con el gasolinazo, ni con la manera en que se trata al campo”, agregó.El perredista indicó que de aplicar el nuevo gasolinazo, el poder adquisitivo caerá 43%, de acuerdo con el Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM.“La sociedad mexicana está muy lastimada, enojada y molesta justificadamente por el aumento del 20% a las gasolinas y al diesel a principios de enero, por eso es necesario que Peña no tome una decisión que abone más a ese descontento. No debemos caer en un escenario de estas características. Presidente Peña Nieto, reflexione, escuche la voz de la gente, no tome decisiones equivocadas”, instó.