Profepa investiga muerte de elefante en Ecatepec

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ( Profepa ) inició una investigación por la muerte del elefante asiático Benny ocurrida en el Parque Ecológico Ehécatl, administrado por el municipio de Ecatepec, Estado de México, a fin de determinar que no haya existido negligencia alguna que derivara en el deceso del ejemplar.El informe aportado por la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF), que conservaba la custodia del elefante, indica que Benny, de 26 años de edad, murió el domingo 25 de diciembre por una insuficiencia renal crónica y su causa aún se desconoce.Inspectores de la Profepa realizaron una inspección en el Parque Ehécatl para levantar testimonio del personal encargado del manejo del elefante de la especie asiática (Elephas maximus), así como para revisar las pruebas documentales y fotográficas para determinar si hubo o no alguna negligencia.La necropsia correspondiente fue realizada por personal del Departamento de Patología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, quienes en 15 días entregarán los resultados de laboratorio mediante los cuales se conocerá la causa de la insuficiencia renal.El elefante Benny tenía un peso de 4200 kilogramos y en el 2015 había sido acoplado con Bireky, en espera de lograr su reproducción.Respecto al albergue, los inspectores constataron que es adecuado para la especie, no encontrando deficiencias en el mismo.Su dieta proporcionada de aproximadamente 100 kilogramos diarios, era a base de rastrojo de avena, alfalfa, manzana, zanahoria, plátano y alimento concentrado.El elefante es una especie considerada en peligro en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN por sus siglas en inglés) y en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.