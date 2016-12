Tras tragedia en Tultepec, se extiende venta oculta de pirotecnia

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En un polvorín gigante está convertido el centro del municipio debido a la venta clandestina de cohetes luego del incendio del tianguis de San Pablito, ocurrido el 20 de diciembre, y que destruyó casi en su totalidad el mercado pirotécnico.Jóvenes con cartulinas con la leyenda “se vende cohete” se apostan en vialidades del municipio y llevan a los clientes hasta domicilios particulares, donde les ofrecen amplia gama de estos productos a precios bajos.Colonos afirman que en el barrio San Martín, cerca del centro municipal, y concretamente en calles como 5 de Mayo y Niños Héroes, existen varias viviendas donde almacenan y venden productos pirotécnicos.Mencionaron que en 5 de Mayo hay al menos ocho viviendas, algunas que cuentan con bodegas subterráneas donde es almacenada la pirotecnia, de supuestos acaparadores de cohete donde se vende el producto.Autoridades municipales señalan que carecen de facultades para realizar operativos para combatir el clandestinaje, pues compete a la Secretaría de la Defensa Nacional ( Sedena ).Los jóvenes se apostan en las inmediaciones de San Pablito; otros viajan en motocicletas o motonetas.En la zona de La Saucera, donde está autorizada la instalación de polvorines, también se vende pirotecnia al menudeo, cuyos encargados aseguraron que cuentan con permisos para comercializar sus productos, por lo que es legal su actividad.Pobladores aseguran que el problema es mayor por los acaparadores, que incluso cuentan con las citadas bodegas subterráneas donde almacenen los productos para encarecerlos en las temporadas altas, aunque en esta ocasión el incendio del tianguis de San Pablito cambió las cosas y quieren vender pronto su mercancía, por lo que la ofrecen a precios bajos.Reiteran que el centro de Tultepec está convertido en una bomba de tiempo que puede detonar en caso de que las autoridades no combatan el clandestinaje.Aplican exámenes. Unas 30 personas lesionadas por el incendio del tianguis pirotécnico serán sometidas a tratamientos de regeneración de piel y cirugías de reconstrucción de nariz, orejas, brazos y manos, estas últimas con valor de entre 50 mil y hasta un millón de pesos, pero se les otorgarán de manera gratuita.César Nomar Gómez Monge, secretario de Salud estatal, inició en Tultepec la aplicación de exámenes auditivos a afectados por las explosiones del tianguis pirotécnico que dejó 36 muertos y 70 lesionados.“Hemos tenido quejas, afectaciones en la vista también, gente que está lagrimeando mucho, y por eso tendremos el día 29 un módulo aquí de la vista”, mencionó.Reiteró que elaboran un censo de personas con quemaduras que requieren cirugías reconstructivas y tratamientos de regeneración de piel, que serán totalmente gratuitos.“Va a haber muchos quemados con secuelas que a veces tienen una afectación estética en cara, manos, brazos en alguna extremidad. Vamos a poner un equipo multidisciplinario del hospital Adolfo López Mateos y hospital Zumpango para generar cirugías reconstructivas”, dijo.Añadió: “No tendrá ningún costo las cirugías, pueden ir desde 50 mil pesos hasta un millón de pesos una cirugía de este tipo y los gastos serán absorbidos por el gobierno del Estado de México. Vamos a hacer un censo porque hay gente que tiene quemaduras del 15 al 20%, algunos que tienen más de 70% y están en tratamiento. Hay mucha gente que ya se dio de alta y requiere una cirugía menor o mayor y lo tendremos que hacer, esto es para darle dignidad a las personas”.Aseguró que las cirugías se programarán a partir de enero, junto con otros tratamientos, como parches que ayudan a regenerar la piel y en el Banco de Piel es posible que con tres centímetros de piel se generen hasta 50, además de que solicitarán apoyo del gobierno federal al respecto.Cohetes peligrosos. En las inmediaciones del mercado pirotécnico fueron hallados cohetes de gran potencia, lanzados por la explosión fuera del tianguis y que por alguna razón no detonaron, a pesar de que supuestamente sólo vendían juguetería pirotécnica y no cohetes peligrosos.Locatarios del mercado pirotécnico afirmaron que tenían permitido vender juguetería pirotécnica no peligrosa, aunque reconocieron que algunos de sus compañeros ofrecían a la venta productos prohibidos.