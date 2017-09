Denuncian a ex funcionarios por tragedia en colegio Rébsamen

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La jefa delegacional en Tlalpan, Claudia Sheinbaum, interpuso una denuncia contra funcionarios de las administraciones de Higinio Chávez y Maricela Contreras por dejar que en los hechos avanzara la construcción de un departamento en el cuarto piso del Colegio Enrique Rébsamen y que incluso esta última gestión fue avisada de que dichas obras afectaron la estructura del inmueble, el cual se derrumbó en el sismo del 19 de septiembre pasado.



La delegada expuso una cronología de hechos jurídicos en torno a la escuela y concluyó que a pesar de que en 2010 la administración del ex delegado Higinio Chávez ordenó demoler una obra en el cuarto piso que correspondía a un gimnasio, en los expedientes de la demarcación no hay evidencia de que se haya subsanado esta irregularidad.



Luego, en octubre de 2013, la dueña Mónica García Villegas quiso hacer obras con un aviso al amparo del artículo 62 del Reglamento de Construcciones que se refiere a obras menores como remodelación, el cual fue rechazado por la dirección de Obras y Desarrollo Urbano y para enero de 2014 la dirección general de jurídico y Gobierno supuestamente clausuró la escuela para que no siguiera ninguna obra.



"El 12 de diciembre de 2014 se levantan los sellos. En teoría dicha construcción estuvo clausurada por 11 meses y con eso se cierra el expediente. Lo que encontramos en el expediente jurídico es verdaderamente indignante, indignante", señaló la delegada y cuestionó que el expediente se cerrara con el pago de una multa de 21 mil pesos.



Leyó un documento firmado por la entonces directora general de obras y desarrollo urbano, Adoratriz López Pérez, quien desde el 8 de noviembre de 2013 advertía que se había detectado un daño estructural por obras irregulares en el tercer y cuarto piso y por eso se había declarado improcedente la solicitud de la dueña para obras.



"Se determinó como improcedente debido a que al momento del análisis técnico se observó que se están realizando trabajos de demolición de estructuras de concreto armado en el tercero y cuarto nivel dañando elementos estructurales que afectan la estabilidad de la construcción (...)", dice el oficio remitido a Miguel Ángel Guerrero López, quien fuera director general jurídico y de gobierno en la gestión de Maricela Contreras.



En conferencia la delegada Claudia Sheinbaum informó que con esta información presentó hoy una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia capitalina en contra de quien resulte responsable, en especial en contra de Alejandro Zepeda y Miguel Ángel Guerrero, ex directores generales de jurídico y Gobierno en las gestiones de Higinio Chávez y Maricela Contreras, respectivamente.



Con estos antecedentes también señaló que de todas formas los directores responsables de obra otorgaron su visto bueno en seguridad estructural en 2014 y en seguridad y operación en 2017.



Ante la información publicada hoy por El Universal de que también la actual administración dejó que se construyera una pérgola sin que obre una manifestación de obra así como posibles omisiones para revisar el plantel en materia de protección civil, Sheinbaum Pardo dijo estar abierta a cualquier investigación.



"Estamos abiertos a cualquier investigación de la Procuraduría que de hecho se está realizando por oficio pero estamos abiertos a colaborar en todo lo que hay desde 2010 a 2017", dijo.



Reiteró que "vamos a estar del lado de las víctimas, de la ley y de la justicia".



La delegada aclaró que será la Procuraduría la que aclare si hay responsabilidad de los ex delegados y comentó que al menos en su caso pasa por su mente la palabra "corrupción" en las administraciones anteriores.



El pasado 19 de septiembre, el edificio de la escuela en el que se construyó el departamento, se derrumbó tras el sismo de 7.1 grados, lo que provocó la muerte de niños y adultos que se encontraban en las instalaciones.