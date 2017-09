Discriminan a niño descalzo en cine de Tabasco

VILLAHERMOSA, Tabasco(SUN)

A través de redes sociales circuló un video donde empleados de Cinépolis Plaza las Américas en Villahermosa, Tabasco, no dejaron ingresar a un niño descalzo, esto bajo el argumento que molestaba a los clientes, una vez que se hizo público la empresa fijo su postura y anunció el despido de ese personal.En el video de un minuto con 58 segundos, se aprecia cómo el menor de nombre José Manuel se encuentra sentado con su boleto en mano sobre uno de las escaleras del complejo de cines, sin embargo, uno de los empleados le explica a los estudiantes quienes están defendiendo al pequeño que no puede ingresar porque hace uso de los juegos que se encuentran dentro del lugar.“El problema con él es que luego se pone y daña las máquinas”, responde uno de los empleados de la empresa, sin embargo los jóvenes que graban el video le contestan que desde hace rato está sentado.Posteriormente se aprecia la llegada de una mujer que se identifica como la gerente de los cines, que viste pantalón de mezclilla y una blusa blanca, quien también pide que lo saquen, incluso le devuelve el dinero que el niño pago por su boleto.“Ahí están 50 pesos, jala, jala pa fuera y ya te dije no te quiero ver aquí”, le insiste mientras se retira.Ante estos hechos, ocurridos el pasado 20 de septiembre, Cinépolis emitió un comunicado señalando que repudian cualquier acto de discriminación y afirman que no permitirán que sus colaboradores o proveedores actúen en contra de los valores de la empresa.Agregan que: “Nos pusimos en contacto inmediato con el pequeño José Manuel, quien ya visitó nuevamente Cinépolis Las Américas Villahermosa, participó en el programa Vamos Todos a Cinépolis y seguiremos en contacto con él para seguirlo apoyando”.Revelan en el comunicado que los empleados que participaron en este acto de discriminación fueron despedidos: “Asimismo, desvinculamos a los colaboradores involucrados y terminaremos nuestra relación comercial con el proveedor externo responsable de esta desafortunada situación. Finalmente, estamos reforzando internamente nuestras políticas de cero tolerancia a la discriminación, que incluirá capacitaciones y sensibilizaciones contra la discriminación”, señaló la empresa.Y concluyen agradeciendo la creación y difusión del video, así como los comentarios de quienes lo han visto, “pues nos ayudaron a detectar una situación indebida y nos han permitido tomar medidas para que no se repita”.