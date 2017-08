Promueve Eva Cadena amparo contra orden de aprehensión

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Eva Cadena Sandoval, ex candidata a la presidencia municipal de Las Choapas, Veracruz, por Morena, continúa la batalla para evitar ser detenida.



De nueva cuenta, la ex diputada de Veracruz promovió un amparo contra cualquier orden de aprehensión que pudiera emitir algún juez de control en la entidad.



El asunto fue admitido por el Juez Noveno de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México quien ordenó suspender provisionalmente cualquier orden de detenerla.



El juez fijó como garantía la cantidad de 4 mil 500 pesos, mismos que Cadena Sandoval deberá depositar en los próximos días.



Asimismo, el próximo 18 de septiembre el juez decidirá si concederá o no el amparo.



De acuerdo con la demanda de Eva Cadena, se emitió una orden de aprehensión con fecha 13 de agosto de 2017, sin embargo, no especificó cuál de los jueces competentes en Veracruz la dictó.



EL UNIVERSAL dio a conocer unos videos en los que se aprecia a la ex candidata de Morena recibiendo medio millón de pesos en efectivo supuestamente para financiar su campaña y la de Andrés Manuel López Obrador, dirigente nacional del partido.



En Veracruz, la Fiscalía General abrió investigaciones en su contra en tanto que el Congreso local resolvió desaforarla.