"No a la Reforma Educativa", dice niño en evento con Aurelio Nuño

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Esta mañana, al término del evento protocolario en el que cual el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, presentó la estrategia de autonomía curricular, un niño de 10 años expuso ante el micrófono "no a la Reforma Educativa". En respuesta, el titular de la administración federal de servicios educativos de la Ciudad de México, Luis Ignacio Sánchez, se acercó al padre del pequeño y en tono intimidante le dijo "Bien utilizado tu hijo, bien utilizado".



El menor tiene 10 años de edad y estudia en la escuela primaria "Puebla de Zaragoza" en la delegación Iztacalco, y al término del evento, en el cual fungía como maestro de ceremonias, se despidió y dijo "no a la Reforma Educativa". El evento transcurrió con normalidad hasta el acercamiento del administrador de servicios educativos.



Posteriormente, Sánchez Ramírez reconoció en entrevista haberse precipitado al hacer ese comentario al padre del niño, David Antonio, y aseguró que no habrá represalias ni sanciones al niño o a sus padres tras el incidente.







Cuando reporteros se le acercaron al menor para preguntarle por qué había dicho lo que dijo, personal de la escuela primaria retiró al niño de las cámaras, a pesar de que contaba con la autorización de su padre, mientras que personal de la Asedf grabó en todo momento la conversación de los medios con el niño y luego con David Antonio.