Juez declara legal término de contrato de Carmen Aristegui con MVS

Un juez federal declaró legal la terminación del contrato entre la periodista Carmen Aristegui y MVS y en su sentencia no impone pago de indemnización alguna a favor de la comunicadora.



En un comunicado, MVS informó que con el fallo se reconoce por el Poder Judicial el derecho que le asiste a toda empresa concesionaria de radiodifusión para terminar el contrato con sus colaboradores.



“Lo que confirma que dichas empresas no actúan como autoridades y por lo mismo no violan derechos humanos al dar por terminada una relación contractual”, resaltó.



La sentencia del Juez 14 de Distrito Civil puede ser apelada por las partes y será un Tribunal Unitario quien decida confirmarla o modificarla, resaltó.



“En relación a la información difundida que se refiere a la sentencia del Juez 14 de Distrito Civil en el juicio que la empresa planteó desde marzo de 2015 en contra de la señora Carmen Aristegui, se precisa lo siguiente:



"El juez Guillermo Campos Osorio, al dictar sentencia el 14 de julio de 2017, falló a favor de MVS Radio al declarar legalmente terminado el contrato con la periodista para la conducción del programa radiofónico”, destacó.